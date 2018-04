Protesi dentarie fasulle | grave rischio per la salute | come tutelarsi

Blastingnews

: NEWS SCIENZE Protesi dentarie non a norma/ Dentiere 'fasulle', allarme per la salute: un caso di morte a Lecce… - meteosmaniotto : NEWS SCIENZE Protesi dentarie non a norma/ Dentiere 'fasulle', allarme per la salute: un caso di morte a Lecce… -

(Di giovedì 12 aprile 2018) Ladei denti è di fondamentale importanza per tutti: se non si cura bene l'igiene si possono diffondere delle infezionimedio-gravi. I dentisti consigliano dunque di effettuare una visita almeno un paio di volte durante il corso dell'anno. Dall'Accademia Italiana di Odontoiatriaca AIO arriva però un'allerta riguardo a dei prodotti odontoiatrici fasulli o costituiti da sostanze tossiche. Entrando nel dettaglio, si parla più precisamente diche non sarebbero a norma. Ecco cosa è accaduto L'allarme degli odontoiatri italiani riuniti per il X° Meeting Mediterraneo parla diche superano le percentuali stabiliti per legge di nichel e cadmio diventando così tossiche per ladel paziente. Secondo la normativa 93/42 CEE, ogni odontotecnico è obbligato per legge a dare al dentista la dichiarazione di conformità su ognirilasciata. Se ...