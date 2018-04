Processo Foodora | i rider sono stati giudicati «autonomi» Ma è proprio così?

vanityfair

(Di giovedì 12 aprile 2018) Il Tribunale del lavoro di Torino ha deciso: i(fattorini in bici) che lavorano percollaboratori, che non hanno un rapporto di lavoro subordinato con l’azienda tedesca che si occupa della consegna di pasti a domicilio. Il giudice ha respinto il ricorso di seiche contestavano l’improvvisa interruzione del lavoro, decisa dadopo le proteste del 2016 per chiedere un trattamento economico e normativo più equo. Selavoratori, l’azienda può decidere in qualsiasi momento di interrompere il rapporto. Le motivazioni della sentenza nonancora state depositate, ma gli avvocati dei sei fattorini hanno già annunciato che faranno ricorso. La sentenza sta facendo discutere, anche perché ne emerge un problematico vuoto normativo. «Ad oggi non cinorme che disciplinano il fenomeno dell’«economia collaborativa» (sharing economy) – ci ...