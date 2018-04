Problematica di fondo della Sanità Italiana

huffingtonpost



Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/search.php on line 23

: Invalid argument supplied for foreach() inon line

(Di giovedì 12 aprile 2018) Colgo spunto da un articolo di Piero Colaprico, pubblicato su Repubblica lo scorso 11 aprile, "Le malattie inventate dai primari", per tratteggiare, con riflessioni relative a dati incontrovertibili, le non meno gravi problematiche di, che fisionomizzano la Sanità, rispetto a quelle, talora, morali e penali del corpo sanitario, lombardo o di altro eventuale spazio regionale.In un mio post del marzo 2017, per quanto attiene a quest'ultimo punto, già espressi alcune considerazioni utili per questo riprovevole "male morale" che non dovrebbe mai affliggere la professione del medico.Oggi però sono qui a discutere sulla opportunità o meno che la Sanitàcontinui a marciare, sorretta dal principio dell'"Aziendalizzazione". Condivido in generale l'articolo sopramenzionato di Piero Colaprico, tranne quando egli afferma: "....Una volta ...