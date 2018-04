Probabili Formazioni Tottenham-Manchester City | Premier League 14-04-2018

lanotiziasportiva

(Di giovedì 12 aprile 2018) Ledi2017/, Ore 20.45: Ballottaggio in difesa per gli Spurs; ancora panchina per Aguero neizens. Altro match point per il, che nella gara valevole per la 34^giornata di, se la vedrà contro ila Wembley per portare a casa il campionato. Gli Spurs vengono dalla vittoria ottenuta contro lo Stokenell’ultima gara di campionato, che gli ha permesso non solo di blindare, quasi matematicamente, la qualificazione alla prossima Champions, ma anche di agganciare al 3°posto il Liverpool. Pochettino sa che dovrà fare di tutto per strappare punti agli avversari diretti in modo da evitare che festeggino nel loro stadio.zens, invece, che vengono da un momento tutt’altro che idilliaco dopo le ultime due uscite. Le due sconfitte, tra campionato e Champions ...