Prima il paradiso poi l’inferno | la Lazio segna ma poi esce dal campo e ne prende 4

(Di giovedì 12 aprile 2018) Salisburgo-4-1 LIVE – Incredibile nel ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Salisburgo eilper i biancocelesti poi l’inferno, la squadra di Simone Inzaghi si addormenta incredibilmente nella trasferta contro il Salisburgo. Ladoveva confermarsi dopo il 4-2 dell’andata, le cose si mettono subito bene per gli ospiti, al 55′ rete di Immobile che sembra portare alla qualificazione. Poi i biancocelesti escono dal, in rete in pochi minuti Dabbur, Haidara (errore Strakosha), Hwang Hee-Chan e Lainer, incredibile 4-1. Il risultato non cambia più,eliminata. Negli altri match sconfitta per Atletico che però si qualifica, ok il Marsiglia e Arsenal. SALISBURGO – Walke; Lainer, Ramalho, Caleta-Car, Ulmer; Haidara, Schlager, Berisha; Yabo; Hwang, Dabbur.– Strakosha; Luiz Felipe, de Vrij, Radu; Basta, Parolo, ...