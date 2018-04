Povertà | a luglio addio ai requisiti familiari sul Rei | ecco i nuovi beneficiari

Blastingnews

(Di giovedì 12 aprile 2018) Con una recente circolare l'Inps ha confermato le modifiche che interverranno aper quanto riguarda il Rei, la Misura di contrasto alla poverta' che è entrata in vigore lo scorso gennaio. In tutte le regioni d’Italia si sta registrando un autentico boom di domande per questo aiuto alle famiglie in condizione di disagio economico. Proprio il carattere familiare di questa misura, dal prossimo mese discomparira' come requisito essenziale per percepire la misura che di fatto diventera' universale. Si allarga potenzialmente la portata di questa misura che diventa davvero universale come lo era nelle intenzioni dei legislatori.cosa accadra' con tutte le modifiche certificate dall'Inps nella circolare 57 del 2018 e richiamate dal Ministero del Lavoro in una nota esplicativa. Il sussidioimporti emodelli naturalmente aggiornati, ...