Possibilità di scaricare i dati condivisi e adesivi Q&A in arrivo su Instagram

Windows 10 : in arrivo la Possibilità di scaricare i font dallo store e gestirli tramite l’app impostazioni : I colleghi di Thurrot.com, sono riusciti ad attivare una funzionalità nascosta all’interno della build 17074 rilasciata recentemente per gli utenti Windows Insider. Come sappiamo Microsoft è intenzionata a sostituire lentamente il vecchio pannello di controllo con la nuova app impostazioni decisamente meglio organizzata e più aggiornata graficamente. La funzionalità nominata in precedenza consiste proprio in una nuova voce delle ...