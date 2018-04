PORTO DI GENOVA - Il progetto di fattibilità della nuova diga Foranea sarà affidato a

Ultime notizie/ Di oggi : PORTO di Genova - sciopero 'carbunin' a oltranza. Traffico A10 in tilt - 28 marzo - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: porto di Genova, nuovo sciopero ad oltranza dei 'carbunin' e dopo morte camionista al Vte di Pra'. Traffico tilt.

Vte Genova - camionista travolto dal tir/ Pra’ - incidente al PORTO : traffico in tilt e scalo chiuso fino a sera : incidente mortale al Vte di Pra', porto di Genova: ultime notizie, morto un camionista schiacciato da un tir in retromarcia. traffico in tilt su tutta la città, scalo chiuso per sciopero(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 12:00:00 GMT)

Vte Pra' - incidente al PORTO di Genova/ Morto camionista schiacciato da un tir in retromarcia : incidente mortale al Vte di Pra', Porto di Genova: ultime notizie, Morto un camionista schiacciato da un tir in retromarcia. Aveva chiesto delle info.

Sequestrate 8 tonnellate di coralli rari al PORTO di Genova - : Il materiale confiscato dalla Guardia di finanza si trovava a bordo di una motonave mercantile proveniente da Singapore. La partita, originaria delle Isole Salomone, era diretta a una nota azienda del ...

PORTO di Genova - al Vte una “cittadella” dei tir. Pronta entro il 2019 : Un centro servizi al Vte per le esigenze degli autrasportatori. È uno egli impegni strappati dalla categoria all’Autorità portuale. L’intesa ha scongiurato lo sciopero previsto da giovedì a sabato

Vento forte a Genova : raffiche di 60 km/h - voli dirottati all’aeroPORTO Colombo : Le forti raffiche di Vento, che hanno toccato anche i 60 km/h, hanno creato problemi all’aeroporto Colombo a Genova: 3 voli sono stati dirottati e uno cancellato. I vigili del fuoco sono stati impegnati in interventi per la rimozione di alberi o rami pericolanti, cartelloni e tegole. L'articolo Vento forte a Genova: raffiche di 60 km/h, voli dirottati all’aeroporto Colombo sembra essere il primo su Meteo Web.

Aeronautica : trasPORTO urgente di un neonato da Cagliari a Genova : Un neonato di appena undici giorni, in pericolo di vita per le sue condizioni cliniche, è stato trasportato d’urgenza questa mattina da Cagliari a Genova a bordo di un aereo Falcon 50 del 31/o Stormo dell’Aeronautica Militare. Il piccolo paziente, protetto in una culla termica, è stato poi trasferito in ambulanza per essere ricoverato nell’Istituto pediatrico Giannina Gaslini. Il neonato è stato accompagnato dalla madre e da ...

Da Brignole alla Piazzetta - PORTOfino si rifà il look con le pietre di Genova | : Erano state rimosse da piazza Acquaverde, il sindaco della cittadina ha chiesto e ottenuto di poterle riutilizzare