Porta Maggiore | arrestato venditore violento

Roma : ispezioni anti degrado a Tiburtina e Porta Maggiore : Roma – Agenti del Comando Generale sono intervenuti stamane sotto i ponti della tangenziale difronte alla stazione Tiburtina e in zona Porta Maggiore . Le operazioni si sono svolte nell’ambito dei consueti controlli a contrasto del degrado urbano da parte della Polizia Locale. Sono state quindici le persone, di varie nazionalità, fermate per identificazione. Numerosi i rifiuti. Le masserizie. I giacigli rimossi da parte di Ama. Che ...

Firefox : la versione 59 Porta Maggiore velocità e miglioramenti per gli screenshot : Mozilla ha appena iniziato il rollout della versione 59 di Firefox porta ndo su Windows diversi miglioramenti e anche alcune nuove funzionalità. L’aggiornamento si concentra prevalentemente sulle prestazioni e sulla velocità di caricamento migliorata per tutti i siti web, ma in particolar modo quelli quelli situati nella home page. Oltre a questo, Mozilla sembra voler continuare a migliorare la funzionalità screenshot con l’aggiunte ...

Phil Spencer auspica per il futuro una maggiore inclusività dei videogiochi e la fine dei comPortamenti scorretti degli utenti : Come vi avevamo raccontato nella giornata di ieri, Phil Spencer ha aperto con un lungo intervento il DICE Summit 2018 di Las Vegas, parlando di numerosi temi che riguardano l'industria e concentrandosi nell'auspicare una maggiore inclusività per il futuro. Come riporta Polygon, il capo della divisione Xbox ha inoltre condannato i comportamenti dannosi di alcuni utenti, a causa dei quali molto spesso le donne e le minoranze non si sentono ...