Porsche 911 - Primi collaudi per la Speedster

Porsche 911 Turbo safety car ufficiale del Wec" : Il legame tra Porsche e il mondo delle corse automobilistiche si intensifica con il Campionato mondiale endurance. Fino al 2020 infatti, la Porsche 911 Turbo da 540 Cv e trazione integrale, capace di scattare da 0 a 100 km/h in ...

Huawei Porsche Design Mate RS - bello e potente come una Carrera 911 : Insieme alla nuova gamma P20, Huawei presenta l’ultimo nato dalla collaborazione con Porsche Design. Il nuovo Mate è ispirato alla Porsche Carrera 911 GT3 RS nel nome come nel lussuosissimo Design, ispirato alle linee fluide dell’automobile nel corpo di vetro curvato, in cui trova spazio uno schermo Oled 2k di 6 pollici. Semplice e bellissimo, il nuovo Mate sarà disponibile nel colore nero. “Volevamo un dispositivo che fosse un omaggio alla ...

Porsche - A Ginevra protagonista la 911 GT3 RS - VIDEO : L'attesa protagonista dello stand Porsche al Salone di Ginevra è la nuova 911 GT3 RS. Si tratta della seconda versione della generazione 991, evoluta e affinata rispetto alla precedente. Il boxer da 520 CV. Il cuore è il boxer 4.0 aspirato, giunto all'evoluzione finale con una potenza di 520 CV e 470 Nm di coppia, e abbinato esclusivamente al cambio automatico Pdk. Secondo la Casa è in grado di toccare i 100 km/h da fermo in 3,2 secondi con ...

Porsche svela le prime foto della nuova 911 : ... come ci tengono a precisare a Stuttgart, adotterà le ultime tecnologie in tema di sicurezza e, annunciano, " offrirà una sensazione di guida che nessun'altra auto al mondo è in grado di dare ", con ...

Porsche 911 - La Casa apre all'elettrificazione : "Due anni fa" racconta August Achleitner, capo del progetto 911, parlando dell'elettrificazione "avrei detto assolutamente no. Oggi non la escluderei in maniera categorica". Con queste parole la Porsche ha di fatto aperto le porte alla possibile introduzione di inediti powertrain elettrificati nella futura gamma della 911. Sia chiaro, la nuova 992 non sarà elettrica ma, eventualmente, la Casa potrebbe considerare l'ipotesi di ...

Porsche 911 GT3 RS - prestazioni senza filtri : Quando si parla di Porsche 911 le sigle che seguono i tre numeri magici sono assai importanti. In oltre cinquanta anni di storia – la prima 911 è del 1963 – ce ne sono state davvero tante, ma ce ne sono due che più di ogni altre fanno battere il cuore degli appassionati: “GT3” e “RS”. La prima identifica una categoria di omologazione sportiva internazionale e la seconda sta per “rennsport”, che in tedesco vuol dire semplicemente ...

Porsche 911 GT3 RS : 520 cavalli per correre in pista : ROMA - Mentre a Maranello si annuncia al mondo la nascita della corsaiola 488 pista , da Weissach si replica con la nuova 911 GT3 RS . Due pugili destinati a incontrasi al Salone di Ginevra ma non a incrociare i guantoni, dal momento che ...

Porsche 911 - Calano i veli dalla GT3 RS - ancora più cattiva : La Porsche ha diffuso foto e informazioni ufficiali della nuova 911 GT3 RS, rompendo gli indugi in vista del debutto al Salone di Ginevra. La nuova RS è figlia del restyling della 911, quello che ha già dato vita alla GT3 "liscia" con il motore 4.0 da 500 CV e proprio come quest'ultima rappresenta un'evoluzione della versione precedente. Sarà disponibile in Italia dal mese di aprile a partire da 201.378 euro. 520 CV e 9.000 giri. Il ...

Porsche 911 - La nuova GT3 RS avvistata senza veli : A poche settimane dal debutto al Salone di Ginevra, i tecnici della Porsche hanno privato di tutte le camuffature i prototipi della nuova 911 GT3 RS. Nell'ultimo avvistamento, infatti, la sportiva si è fatta vedere senza veli durante i collaudi invernali, mostrando tutti i dettagli estetici che caratterizzeranno la versione facelift della due posti con flat six aspirato.Tutta, o quasi, di serie. L'eliminazione delle coperture pensate per ...