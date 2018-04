Polonia | presidente Duda | principio economia sociale di mercato è base della costituzione

Polonia - presidente Duda firma legge su Olocausto : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Polonia - il presidente firmerà legge sull'Olocausto ma con rinvio alla Corte costituzionale : Si torna a parlare della controversa legge sull'Olocausto in Polonia, dopo l'approvazione da parte del parlamento e le proteste dalla comunità internazionale, in particolare da parte di Israele, Stati Uniti e Ucraina. Il presidente polacco, Andrzej Duda, ha reso noto che la firmerà la legge ma ha chiesto alla Corte costituzionale di verificarne la conformità con la carta fondamentale, per quanto riguarda la libertà di espressione e ...