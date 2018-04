Playoff NBA 2018 | il calendario e le date dei playoff Il tabellone delle due Conference

Nba - Playoff 2018 : il tabellone completo. Date e calendario : programma - orari e tv : La lunga regular season della NBA è terminata ed è già tempo di pensare ai Playoff. Inizia la postseason, quella che porterà la vincitrice della Eastern e quella della Western Conference a giocarsi il titolo alle NBA Finals. Il format è sempre lo stesso: serie al meglio delle sette gare dal primo turno fino alla finale. Si comincia già questo sabato con la disputa delle prime partite di primo turno. Ad aver chiuso al primo posto ad Est è stata ...

Chi vedremo ai Playoff della NBA : Sono finite le partite della stagione regolare e tra due giorni comincia la fase finale del campionato, la più divertente e spettacolare The post Chi vedremo ai playoff della NBA appeared first on Il Post.

Nba - le griglie dei Playoff : ANSA, - ROMA, 12 APR - Stagione regolare conclusa in nba con le partite di questa notte che hanno consegnato i verdetti finali in tema di playoff. Il risultato più clamoroso è l'esclusione dei Denver ...

NBA - i risultati dell'ultima giornata e la griglia completa dei Playoff : Dopo i verdetti dell'ultima notte di regular season NBA, ecco come si compone la griglia playoff della Eastern e della Western Conference, con la postseason pronta a debuttare sabato 14 aprile. ...

NBA - la maledizione è spezzata : Minnesota soffre ma torna ai Playoff dopo 14 anni - Denver ko al supplementare : Se non sono bastate 81 partite per determinare chi meritasse di andare ai playoff tra Minnesota Timberwolves e Denver Nuggets, è in qualche modo coerente che neanche i canonici 48 minuti di una gara ...

NBA 2018 : finale thrilling! Wolves ai Playoff - Nuggets sconfitti all’overtime. Blazers terzi a Ovest davanti ai Thunder : finale thrilling per la regular season NBA. Il sogno dei Denver Nuggets di coronare l’inseguimento ai playoff si infrange nello scontro diretto contro i Minnesota TimberWolves, che al Target Center si impongono 112-106 all’overtime e conquistano l’ottava posizione ad Ovest, che vale l’accesso alla postseason nei quarti di Conference contro gli Houston Rockets. Un’incredibile altalena di emozioni caratterizza la ...

Nba - Playoff : gli accoppiamenti. Beli e Phila terzi a Est trovano Miami : L'ultima notte di regular season ha stabilito gli accoppiamenti playoff , sabato il via, e le classifiche di conference. Ecco il quadro eastern conference - , 1, Toronto Raptors vs , 8, Washington ...

Nba risultati : Minnesota ai Playoff dopo 14 anni - Portland ok - gli Spurs no : Il digiuno è finito. Minnesota ritrova i playoff 14 anni dopo la sua ultima apparizione, vincendo al supplementare un vero e proprio spareggio contro Denver, che resta fuori. I Wolves entrano come 8ª ...

NBA Regular Season 2017/18 : Jazz - Pelicans - Spurs e Thunder ai Playoff! Chi sarà l’ottava : Timberwolves o Nuggets? : Inizio di ultima settimana da brividi in questa fantastica NBA Regular Season 2017/18. Emozioni fino all’ultimo istante che non smetteranno neanche domani in cui si giocheranno le ultime 12 partite della stagione. Nella Western Conference altre 4 squadre hanno staccato il pass per i playoff, ovvero Jazz, Pelicans, Spurs e Thunder. Manca solo un altro posto e per un segno del destino se lo giocheranno in un fantastico scontro diretto ...

Basket - Nba : San Antonio - Oklahoma e New Orleans ai Playoff : WASHINGTON - San Antonio , 47-34, batte i Sacramento Kings 98-85 e approda ai playoff per la 21/a stagione consecutiva. A spingere il team di Gregg Popovich al 47esimo successo stagionale davanti al ...

Nba risultati : Spurs - 21 volte Playoff con Ginobili. Promosse pure OKC e Pelicans : Manu Ginobili, 40 anni, 17 punti nel successo di San Antonio sui Kings. Ap Manu Ginobili, 40 anni, 17 punti nel successo di San Antonio sui Kings. Ap A un passo dalla notte prima degli esami i ...

NBA - vincono Minnesota e Denver - sarà scontro diretto per andare ai Playoff : Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies 113-94 Se i Minnesota Timberwolves non possono ancora festeggiare la prima qualificazione ai playoff dopo 14 anni è perché un paio di settimane fa hanno ...

NBA 2018 : San Antonio ed Oklahoma ai Playoff. Vittorie di Cleveland e Toronto : Una notte NBA che ha visto delinearsi il quadro delle squadre che parteciperanno ai playoff. Manca ancora un solo posto nella Western Conference e se lo contenderanno i Minnesota Timberwolves e i Denver Nuggets, che si affronteranno proprio tra due giorni. I T’Wolves conservano il loro ottavo posto grazie alla vittoria 113-94 contro Memphis grazie ai 24 punti a testa di Jeff Teague e Karl-Anthony Towns; mentre Denver mantiene vive le sue ...

NBA - i risultati della notte : Spurs - Thunder e Pelicans si prendono i Playoff - i Bucks superano gli Heat : Miami Heat-Oklahoma City Thunder 93-115 I Thunder ce l'hanno messa tutta per soffrire anche in quest'ultima gara dall'enorme peso specifico, ma alla fine sono riusciti a conquistare nonostante tutto ...