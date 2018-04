Play Store | tante app e molti giochi Android in offerta per questo giovedì

Pazzeschi doppi sconti PlayStation Store all’80% : Destiny 2 in lista : Da oggi 11 aprile e fino al 25 aprile ricominciano i cosiddetti doppi sconti di PlayStation Plus sul PlayStation Store. Gli sconti sui prezzi arrivano addirittura all'80% per gli abbonati al PlayStation Plus, su giochi tra cui Call of Duty: Modern Warfare Remastered, NBA Live 18: The One Edition, The Inpatient, Pro Evolution Soccer 2018, Destiny 2 e molto altro. Sì, c'è anche Destiny 2: sicuramente un modo per Sony di accaparrarsi qualche ...

Nuovi concept immaginano il futuro Google Play Store con il Material Design 2 : Hanno da poco fatto la propria comparsa in rete dei Nuovi concept che immaginano come potrebbe essere la prossima iterazione del Play Store di Google grazie al Material Design 2. Il rinnovato Google Chrome e le nuove forme arrotondate viste nella prima Developer Preview di Android P sono stati il punto di partenza dei concept realizzati dal Designer Morphicsn0w. L'articolo Nuovi concept immaginano il futuro Google Play Store con il Material ...

Google Telefono si apre al beta-testing sul Play Store : ecco le novità della versione 19 : Google Telefono, il tastierino telefonico predefinito degli smartphone Pixel, Nexus e Android One, può contare sul programma di beta-testing attraverso il Play Store da questa sera, in modo da permettere agli utenti di provare nuove funzionalità in anteprima. L'articolo Google Telefono si apre al beta-testing sul Play Store: ecco le novità della versione 19 proviene da TuttoAndroid.

Oltre 60 App e Giochi scontati e gratis sul Play Store 10-11 Aprile 2018 : Ancora Oltre 60 tra applicazioni e Giochi gratis e scontate in questi oggi e domani 10 ed 11 Aprile 2018. Ecco l’elenco di Giochi e app gratis o scontate per Android Oltre 60 applicazioni e Giochi gratis e scontate per Android oggi e domani Aggiorniamo la lista delle applicazioni gratis o scontate ed ora sono […]

Play Store : sconti fino all’80% su app e giochi Android e sono ben 24 i titoli gratuiti : Ci sono più di 45 tra app e giochi Android oggi in offerta sul Play Store. Di questi saranno ben 24 i contenuti disponibili gratuitamente. Esiste forse un modo migliore per iniziare questa settimana? L'articolo Play Store: sconti fino all’80% su app e giochi Android e sono ben 24 i titoli gratuiti proviene da TuttoAndroid.

Cronologia modifiche pubblica - nuove policy e qualche ban sul Play Store : Altre novità per il Google Play Store: è ora possibile visualizzare la Cronologia delle modifiche nelle recensioni pubbliche delle applicazioni, mentre l'aggiornamento delle policy sta portando al bando delle app "fake ID" per la falsificazione, anche scherzosa. L'articolo Cronologia modifiche pubblica, nuove policy e qualche ban sul Play Store proviene da TuttoAndroid.

Il divario tra i ricavi di Google Play e App Store si è ridotto nel primo trimestre del 2018 : Stando ad un report di App Annie, la spesa degli utenti per le app del Google Play Store è cresciuta del 25% su base annua nel primo trimestre del 2018 L'articolo Il divario tra i ricavi di Google Play e App Store si è ridotto nel primo trimestre del 2018 proviene da TuttoAndroid.

Il “nuovo corso” del Google Play Store accusa qualche noia di troppo : Suonerà strano, ma anche il Google Play Store talvolta può accusare bug. Niente di particolarmente grave o difficilmente risolvibile, intendiamoci L'articolo Il “nuovo corso” del Google Play Store accusa qualche noia di troppo proviene da TuttoAndroid.

Android : ecco una lista delle migliori app scaricabili dal Play Store Video : #Android è il sistema operativo più utilizzato dagli utenti e lo sanno anche gli sviluppatori di applicazioni. Proposto da #Google, ha avuto successo grazie al progetto open source, che consente a chiunque di ottenere una versione completamente personalizzata del proprio OS. Proprio per la sua popolarita', gli sviluppatori di applicazioni hanno lasciato negli anni un numero di applicazioni [Video] davvero considerevole e ogni giorno se ne ...

Android : ecco una lista delle migliori app scaricabili dal Play Store : Android è il sistema operativo più utilizzato dagli utenti e lo sanno anche gli sviluppatori di applicazioni. Proposto da Google, ha avuto successo grazie al progetto open source, che consente a chiunque di ottenere una versione completamente personalizzata del proprio OS. Proprio per la sua popolarità, gli sviluppatori di applicazioni hanno lasciato negli anni un numero di applicazioni davvero considerevole e ogni giorno se ne aggiungono sempre ...

Il Google Play Store mostra il changelog delle app direttamente nella schermata di aggiornamento : Il team di Google ha deciso di apportare una nuova modifica alla visualizzazione delle novità introdotte dagli aggiornamenti delle app sul Google Play Store L'articolo Il Google Play Store mostra il changelog delle app direttamente nella schermata di aggiornamento proviene da TuttoAndroid.

App e Giochi scontati e gratis sul Play Store oggi 6 Aprile 2018 : Ancora oltre 50 tra applicazioni e Giochi gratis e scontate in questi oggi 6 Aprile 2018. Ecco l’elenco di Giochi e app gratis o scontate per Android Oltre 50 applicazioni e Giochi gratis e scontate per Android oggi 6 Aprile Aggiorniamo la lista delle applicazioni gratis o scontate ed ora sono oltre 50 app scontate […]

Tante app e molti giochi in offerta sul Play Store per finire la settimana in bellezza : Ci sono più di 30 tra app e giochi Android oggi in offerta sul Play Store. Di questi saranno soltanto 9 i contenuti disponibili gratuitamente. Esiste forse un modo migliore per concludere la settimana? L'articolo Tante app e molti giochi in offerta sul Play Store per finire la settimana in bellezza proviene da TuttoAndroid.

Nel Play Store di Google imperversano le app di mining di criptovalute : Sembra che la mania del mining delle criptovalute, stia facendo danni anche nel Play Store di Google, dove imperversano numerose applicazioni che usano di nascosto la CPU dello smartphone per effettuare queste operazioni. L'articolo Nel Play Store di Google imperversano le app di mining di criptovalute proviene da TuttoAndroid.