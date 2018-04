PIRLO CON GIGI BUFFON Rigore per il Real Madrid? Sarei uscito di testa! Con

Andrea PIRLO papà a tempo pieno : con Valentina Baldini - Niccolò - Leonardo e Tommaso a Forte dei Marmi : Forte DEI Marmi ? Andrea Pirlo ha detto addio al calcio giocato, come riportato da Leggo.it, ed è tornato dagli Usa, dove militava nel New York City FC ed è tornato in Italia dove...

PIRLO : "Contatti con Nazionale e club" : 'Ho avuto colloqui con tante persone, sia in Nazionale sia di club, ci sarà tempo per pensarci'. Andrea Pirlo non si sbilancia sui piani per il futuro, concentrato sulla partita di addio al calcio del ...

Tim Cup in viaggio con PIRLO da Milano a Roma con Frecciarossa : Bernardo Corradi, vice Commissario della Lega Serie A, e Marco Brunelli, Direttore Generale della Lega Serie A, hanno consegnato oggi a Milano il trofeo della Tim Cup ad Andrea Pirlo e Francesca Michielin. Il campione del mondo, che nel corso della sua carriera ha indossato la maglia delle finaliste di quest’anno, Juventus e Milan, vincendo con entrambe la Tim Cup, sarà l’Ambassador della Finale 2018, in programma il 9 maggio con ...

PIRLO : "Futuro? Contatti con Nazionale e club. Sorpreso da Gattuso - ha cambiato il Milan" : "Ho avuto colloqui con tante persone, sia in Nazionale sia di club, ci sarà tempo per pensarci". Andrea Pirlo non si sbilancia sui piani per il futuro, concentrato sulla partita di addio al calcio del ...

Cattelan sfida Andrea PIRLO CON lo sparapalloni - ma i piedi del fantasista non perdonano. La clip in anteprima : Ultima puntata di stagione per il late show di Sky Uno HD E poi c’è Cattelan. Stasera, giovedì 29 marzo, Alessandro Cattelan accoglierà in studio il regista di Juve, Milan e della Nazionale Andrea Pirlo. Dopo l’intervista alla scrivania, in cui Pirlo ricorderà anche della partita celebrativa del suo addio al calcio giocato, che si disputerà il 21 maggio a San Siro, il conduttore sfiderà il suo ospite a un gioco in cui mettere alla prova la ...

Champions - Conte : "Serve la partita perfetta - Iniesta genio come PIRLO. E Morata..." : Il tecnico del Chelsea punge l'attaccante ex Juve. Valverde teme i Blues: "Possono fare male in qualsiasi momento"

Isola - il lato hot di Cecilia : “Ho fatto l’amore con il mio fidanzato. L’ho picchiato per stuPIRLO” : Momenti di confidenze piccanti sull’Isola che non c’è. L’arrivo delle naufraghe eliminate Nadia Rinaldi e Cecilia...

PIRLO - Milan dovrebbe confermare Gattuso : MilanO, 20 FEB - "Gattuso sta facendo molto bene, lo speravo. L'ho sentito qualche giorno fa e sono contento di quello che sta facendo al Milan. Fossi nei dirigenti inizierei a pensare a una ...

I tifosi del Milan contro PIRLO : nel “mirino” la partita d’addio a San Siro! : Andrea Pirlo ha annunciato il proprio addio al calcio giocato, anche se non è esclusa una sua permanenza nel mondo del calcio. L’ormai ex calciatore di tante squadre in Italia, sta organizzando una partita d’addio a San Siro, il 21 di maggio: “La partita si terrà a San Siro campo di tante battaglie, la cornice perfetta per una vera sfida tra campioni”, ha scritto Pirlo ai suoi compagni ed amici, “un’occasione ...

Andrea PIRLO - l'addio al calcio con un partita a San Siro : Appuntamento al San Siro il 21 maggio: Andrea Pirlo organizzerà una partita d' addio al calcio insieme ad alcuni ex compagni di squadra. Il ricavato della sfida verrà donato a Fondazione Vialli e ...