Pirlo | “Buffon avrà esagerato ma va capito”

calcioweb.eu

: Il rigore del Real Madrid c'era? Pirlo: 'Si poteva anche dare, ma un arbitro più furbo sorvola e la faceva giocare… - GoalItalia : Il rigore del Real Madrid c'era? Pirlo: 'Si poteva anche dare, ma un arbitro più furbo sorvola e la faceva giocare… - Gazzetta_it : #Real-Juve, #Pirlo: 'Il rigore si può dare. Ma difendo #Buffon. Io sarei uscito di testa' - Gazzetta_it : VIDEO #Pirlo: '#Buffon va capito, era la sua ultima partita in #Champions' -

(Di giovedì 12 aprile 2018) ”Mi è dispiaciuto molto, per la squadra e per Buffon, perché essere fermati dopo una partita così bella a pochi secondi dalla fine fa arrabbiare. Per me Gigi va capito, credo che molto di quello sfogo derivi dalla consapevolezza di non avere più la possibilità di competere per certi obiettivi, in una competizione che non ha mai vinto., ma sono cose che capitano”. L’ex centrocampista di Milan e Juventus Andreasi esprime così sull’eliminazione dei bianconeri quarti di finale di Champions contro il Real Madrid per un contestato rigore concesso dall’arbitro nell’ultimo minuto di recupero. Penalty contestato duramente da Gigi Buffon espulso dall’arbitro Oliver. “Il rigore si può dare e non dare, personalmente avrei evitato a dieci secondi dalla fine -sottolineaai microfoni di Sky Sport a margine della presentazione ...