Pininfarina - In Cina debutta anche la Suv elettrica K350

quattroruote

(Di giovedì 12 aprile 2018) Delle due novità nate dalla collaborazione tra litalianae l'Hybrid Kinetic Group, di Hong Kong, che verranno presentate al Salone dellAuto di Pechino (apertura 25 aprile), avevamo pubblicato unanteprima della berlinaH500, mentre rimaneva il mistero sulla Suv,ssa a batterie, denominata. Ora sono state rivelate le prime immagini.Un'altra sorella della HK GT. I due modelli saranno svelati in anteprima mondiale accanto alla HK GT, già presentata al Salone di Ginevra. Lasi pone come la Suv più compatta della gamma e punta su un "corpo" robusto e atletico. Come la berlina H500 e la gran turismo HK GT, sarà dotato della tecnologia davanguardia per il sistema di trazione, con batteria, motori elettrici, centralina di controllo e range extender. Ulteriori dettagli dellasaranno svelati nei prossimi ...