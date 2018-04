Pierre Gasly | GP Cina 2018 | “Sono all’esordio a Shanghai ma il quarto posto di Sakhir mi

oasport

(Di giovedì 12 aprile 2018) Dopo lo straordinarioconquistato nel Gran Premio del Bahrein della scorsa settimana, la conferenza stampa che ha dato il via al fine settimana del Gran Premio della(clicca qui per programma e tv) ha visto tra gli ovvi protagonisti il francese. Il transalpino nato a Rouen nel 1996 ha portato la Toro Rosso ad un risultato storico che, ovviamente, ha fatto capire la bontà sia della vettura che del pilota che nel 2016 vinse il titolo nella GP2 Series. Un risultato che si spiega in questa maniera: “Qualcosa di fantastico in primis per me, il frutto di un grosso investimento fatto sin da quando ero un ragazzino – spiega – Il lavoro sta pagando e ne sono davvero lieto. In secondo luogo un grande risultato per il team Siamo solamente al secondo GP con la Honda e devo dire che sembra che abbiamo già preso la strada giusta. Stiamo crescendo e ...