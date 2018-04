Piazza San Carlo | Torino | Appendino indagata

Chiuse le indagini su Piazza San Carlo - la sindaca : “Sono disposizione della magistratura”. Ecco chi sono tutti gli indagati : La procura ha concluso le indagini preliminari sull’omicidio e il disastro colposi di piazza San Carlo, la sera del 3 giugno. Alcuni difensori hanno già ricevuto comunicazione dalla procura che la prossima settimana avranno la possibilità di consultare il materiale raccolto dagli inquirenti. ...

Eurolistini passano in positivo. Piazza Affari in pole position : Passa dalla parte degli acquisti Piazza Affari che fa anche meglio delle borse europee. Gli investitori si tranquillizzano dopo le ultime dichiarazioni del Presidente USA Donald Trump . E' bastato ...

Torino - chiusa inchiesta su incidenti Piazza San Carlo.Tra indagati sindaca Appendino : Durante la proiezione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid si scatenò il panico. Una donna perse la vita. Oltre 1.500 i feriti. La sindaca: "Sono a disposizione della magistratura"

SANITA' : TOTI AMATO '30 ANNI DI MORTIFICAZIONI. E' IL MOMENTO DI SCENDERE IN Piazza' : ... autonomia e indipendenza della professione, ma che da trent'ANNI sono messi sotto pressione dalla politica con leggi inadeguate e mortificanti, una su tutte i Lea; o peggio dall'indifferenza delle ...

Da Bolzano a Piazza San Pietro : il Papa riceve pellegrini con i lama : Da Bolzano a piazza San Pietro: il Papa riceve pellegrini con i lama Il Pontefice ha incontrato anche i ragazzi e le ragazze della Lega Pro Continua a leggere

“Che umiliazione!”. Isola : Alessia Marcuzzi offesa in diretta. Per la Pinella va sempre peggio : adesso anche la vita privata è messa in Piazza nel peggiore dei modi. A spifferare tutto è la Gialappa’s Band : parole pesantissime : L’Isola dei Famosi 2018 si è rivelato essere un capolavoro di trashate epiche. L’innominabile ‘canna-gate’ ha tenuto banco per settimane senza che si arrivasse a una conclusione, poi liti senza fine e rancori vari hanno preso il sopravvento. Fuori e dentro dallo studio se ne sentono di tutti i colori. In tutto ciò a tenere in piedi questa edizioni oltre all’infaticabile Alessia Marcuzzi c’è la Gialappa’s Band che ottiene sempre grandi ...

Design : Jacuzzi in Piazza San Marco al fuorisalone : Milano, 10 apr. (AdnKronos) - Jacuzzi sarà a Milano per il fuorisalone 2018. L'appuntamento è in piazza San Marco, nel cuore del Brera Design District: qui presenterà la piscina per nuoto controcorrente della linea SwimLife e la spa Virtus. Jacuzzi Swimlife è una linea di nuove piscine per il nuoto

Lega Pro con club e dipendenti in Piazza San Pietro dal Papa : Una giornata di valore da dedicare al calcio e ai suoi valori. La Lega Pro, i suoi club, i dipendenti e tanti giovani delle squadre giovanili saranno in Udienza dal Santo Padre, mercoledì 11 aprile. Oltre al momento di riflessione e condivisione rappresentato dall’Udienza di Papa Francesco, ci sarà una fase precedente Legata al gioco, all’inclusione e alla solidarietà. Infatti, su tre campetti in piazza San Pietro, dalle 8.30 ...