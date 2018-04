Piazza S. Carlo : indagini chiuse. Appendino riceve avviso Procura : Piazza S. Carlo: indagini chiuse. Appendino riceve avviso Procura Concluso formalmente il procedimento sui fatti dello scorso 3 giugno in occasione della finale di Champions tra Juventus e Real Madrid . La sindaca: "Resto a disposizione della magistratura, come lo sono sempre stata" Parole chiave: ...

Torino - Piazza San Carlo – ipotesi che incidenti siano stati provocati rapinatore con spray al peperoncino : La procura di Torino non ha preso in considerazione l’ipotesi che gli incidenti avvenuti in piazza San Carlo, a Torino, il 3 giugno 2017 siano stati provocati da una rapina nel corso della quale è stato utilizzato uno spray al peperoncino. I risultati delle analisi del Gabinetto scientifico della polizia su alcuni vestiti è ancora in corso e nessuna consulenza di questo genere è stata consegnata ai magistrati. E anche se ci fossero tracce ...

