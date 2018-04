Piano strade | la Lega attacca Bonaccini | ' Solito tour | tante promesse e pochi atti

Maltempo - Emilia-Romagna : Piano da 5 - 2 milioni per il ripristino delle strade : Un piano da cinque milioni e 250.000 euro per la manutenzione straordinaria delle strade della Romagna – sia in pianura che in montagna – alla luce dei danni provocati alla rete viaria dal Maltempo degli scorsi mesi. A stilarlo e a mettere a disposizione le risorse e’ la Regione il cui presidente, Stefano Bonaccini ha presentato il dettaglio degli investimenti a Cesenatico in un incontro cui hanno preso parte, tra gli altri, ...

Maltempo Milano : avviato il Piano di riparazione strade : Il termometro risale, l’inverno è ormai quasi alle spalle e il Comune avvia da oggi il piano straordinario per riparare le strade dai danni stagionali causati da gelo, neve, sale e piogge copiose che si sono susseguiti soprattutto nelle ultime settimane. “La rete stradale milanese è lunga quattromila chilometri ed è sottoposta costantemente a lavori di manutenzione ma dopo i mesi invernali ha bisogno di una cura d’urto, come le vitamine per i ...

Piano straordinario strade - al via prima fase con 17 milioni di euro. Obiettivo copertura 50.000 mila buche in un mese : Avviare subito l’esecuzione di lavori per circa 17 milioni di euro, con l’Obiettivo di garantire la copertura di 50.000 buche in un mese, per una media di oltre 1.500 al giorno in tutta la città. È quanto prevede la prima fase del Piano straordinario per le strade di Roma messa a punto dal Campidoglio per affrontare l’emergenza causata dal ghiaccio, […] L'articolo Piano straordinario strade, al via prima fase con 17 milioni di euro. ...

Si spacca l'asse Lega-Forza Italia Silvio non vuole tornare alle urne Due strade : responsabili - Pd. Il Piano : Uniti a parole, divisi nei fatti. Matteo Salvini e Silvio Berlusconi stanno affrontando il post-voto mostrando, dietro le quinte e non solo, una pressoché totale divergenza di vedute. Anche se formalmente, salvo colpi di scena, Lega, Forza Italia... Segui su affarItaliani.it

Infrastrutture : avanti sul Piano opere per il porto e le strade di Pozzallo : Rapporto di collaborazione "sempre piu' proficuo" tra il Comune e il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, avviato nel giugno dello scorso anno, gia' pochi giorni dopo l'insediamento dell'...