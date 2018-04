Perdita di capelli e calvizie Scoperto il meccanismo per ridare vitalità al meccanismo

Cancro - mela annurca contro Perdita capelli post chemioterapia : Arriva da uno studio ancora in corso, ma che ha già raggiunto risultati ottimi, la speranza per molti uomini e soprattutto donne, che a causa del Cancro si devono sottoporre a cicli di chemioterapia, la quale nella maggior parte dei casi porta ad un noto effetto collaterale: l'alopecia. La perdita dei capelli durante il trattamento chemioterapico, non è sicuramente un problema prioritario nei pazienti affetti da tumore, ma evitarne la caduta ...