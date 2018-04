Perdita capelli e calvizie | la speranza ridata da una ricerca

Perdita DI CAPELLI E CALVIZIE/ L’autofagia è la chiave : risvolti nel campo cosmetico e terapeutico : PERDITA di CAPELLI e CALVIZIE , scoperto finalmente il meccanismo per ridare vitalità al meccanismo delle cellule. Mai più chiome diradate? Di sicuro la scienza sta facendo passi in avanti.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 21:23:00 GMT)

Perdita di capelli e calvizie/ Scoperto il meccanismo per ridare vitalità al meccanismo delle cellule : Perdita di capelli e calvizie, Scoperto finalmente il meccanismo per ridare vitalità al meccanismo delle cellule. Mai più chiome diradate? Di sicuro la scienza sta facendo passi in avanti.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 17:01:00 GMT)