Perché i fattorini in bici di Foodora non sono stati reintegrati o assunti

(Di giovedì 12 aprile 2018) Il Tribunale del lavoro di Torino ha respinto il ricorso presentato da sei exciclisti di Foodora, che eranoallontanati dopo le proteste di piazza per le questioni relative alla paga oraria e che avevano chiesto il reintegro e l'assunzione, oltre al risarcimento e ai contribuiti previdenziali non goduti. "Siamo soddisfatti - dice il legale dell'azienda di food delivery Giovanni Realmonte - ora aspettiamo di leggere le motivazioni del giudice". Un risarcimento di 20 mila euro per ciascun lavoratore, era la richiesta avanzata dall'avvocato dei raider Giulia Druetta al giudice del tribunale del lavoro di Torino, durante quello che è stato il primo processo in Italia contro Foodora, la società tedesca di food delivery, chiamata in causa daiche hanno ...