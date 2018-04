Per i russi Damasco ha il pieno controllo di Douma

Siria - la strategia di Trump Per colpire Assad e frenare la Russia : Il mondo si aspetterà sempre un intervento militare USA in risposta a fatti analoghi, indipendentemente dal fatto che la situazione abbia un impatto diretto sulla sicurezza nazionale degli Stati ...

Militari russi non trovano nessun ricoverato Per armi chimiche nell'ospedale di Douma - : Lo ha dichiarato oggi in una conferenza stampa il vice direttore del dipartimento operativo dello Stato Maggiore russo, il generale Viktor Poznihir. "I medici del centro russo, i rappresentanti della ...

W il complotto! Ecco le teorie di come oPera la macchina di disinformatia in Russia : ... l'altro , che da una vita bazzica il mondo degli affari, non può tacere e ricorda a tutti che sul mercato i suoi sono i missili migliori. Scenografia: soltanto 31 minuti dopo , come fa notare il ...

Siria - Trump e Russia pronti alla guerra/ “Probabile attacco militare” : allarme Eurocontrol Per linee aeree : guerra in Siria, Trump e la Russia si scontrano sulle armi chimiche dell'attacco di Duma: Onu inerme, Eurocontrol lancia allarme su voli in MO, "probabile attacco militare"(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 10:27:00 GMT)

Russia : una ragazza viene imbalsamata Per errore in un ospedale Video : Ci troviamo in #Russia, dove un semplice intervento per l'asportazione delle cisti ovariche si è trasformata in una tragedia non calcolata e frutto dell'incompetenza del personale medico di un ospedale. Ekaterina Fedyaeva, una giovane donna di appena 28 anni, è morta dopo che infermieri di turno le hanno iniettato una sostanza chimica utilizzata per imbalsamare i cadaveri [Video]. Stando a quanto saltato fuori dalle indagini condotte, alla ...

