Per i risparmiatori traditi dalle banche è speranza rimborsi

Banca Etruria - processo d’appello Per ostacolo a vigilanza rinviato di un anno. Risparmiatori : “Si punta alla prescrizione” : “Scontato ed ovvio che si punti alla prescrizione del reato. Tutto questo è inaccettabile, un’offesa ai Risparmiatori, ma in generale a tutti i cittadini”. Così la presidente dell’Associazione vittime del salvabanche Letizia Giorgianni ha commentato la decisione dei giudici della Corte di Appello di Firenze, che giovedì hanno rinviato al 9 aprile 2019 il processo di secondo grado per ostacolo alla vigilanza a carico dell’ex ...

Vegagest - Poste Pericoloso pasticcio Per la clientela e rischi altri istituti Per tanti risparmiatori : Aduc ricorda che tra i motivi per cui Carife era finita in dissesto ci sono anche finanziamenti discutibili concessi alla controllata Vegagest..

Monte dei Paschi di Siena/ Mps - aumentano le Perdite Per Stato - Generali e risparmiatori (oggi - 20 marzo) : Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa scende sotto quota 2,9 euro ad azione. Le perdite per Stato, Generali e risparmiatori. Ultime notizie live di oggi 20 marzo 2018(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 13:51:00 GMT)

Elio Lannutti condannato Per diffamazione di Bankitalia : “Farò appello. Orgoglioso di aver difeso i risparmiatori” : Dovrà pagare ventimila euro alla Banca d’Italia. Il motivo? Ha utilizzato “espressioni colorite e d’impatto” per commentare l’attribuzione di carte di credito ai dirigenti di via Nazionale. Lo ha deciso il tribunale di Terni condannando per diffamazione Elio Lannutti, neo senatore del Movimento 5 stelle e per anni alla guida dell’associazione dei consumatori Adusbef. Il diretto interessato ha annunciato che farà ...

Risparmiatori - tutto quello che c’è da saPere sull’aumento di capitale Creval : Che conseguenze ha il fatto che le azioni Creval siano classificate ad «alto rischio»?Complice l’entrata in vigore della Mifid2, nell’ambito delle valutazioni sulla product governance...

Banche Veneto : Bond (Fi) - dare garanzie risparmiatori priorità Per nuovo governo : Venezia, 19 feb. (AdnKronos) - “Difendere i risparmiatori che sono stati presi in giro dalle Banche dovrà essere una priorità per il nuovo governo. In Veneto la questione è vitale: serviranno misure concrete e immediate”. A esserne convinto è il candidato di Forza Italia Dario Bond, per cui “l’argom

Padoan : 'Su banche oPerato bene - abbiamo salvato i risparmiatori' : 'Mps è una storia di successo, abbiamo rimesso la banca in carreggiata, sarà una banca importante per l'economia italiana e questo è stato fatto nella protezione massima dei risparmiatori e dei ...