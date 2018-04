: #Pensioni:Intesa SanPaolo finanzia Ape, si sblocca iter - TgLa7 : #Pensioni:Intesa SanPaolo finanzia Ape, si sblocca iter - L_Antifascista : RT @Lettera43: #Pensioni, Intesa Sanpaolo finanzia l'#Ape volontaria: le cose da sapere - NotizieIN : Pensioni:Intesa finanzierà Ape subito -

Si sblocca l'iter per fare domanda per ottenere l'Ape volontaria.San Paolo ha annunciato cheil prestito a garanziastica, che permette di uscire a 63 anni dal mondo del lavoro avendo una disponibilità finanziaria in attesa della pensione. "Sanpaolo - si legge in una nota - è la prima banca a finanziare le richieste di Ape dei lavoratori che, compiuti 63 anni e con un minimo di 20 ananni di contributi,vogliano uscire prima dal lavoro,avendo un reddito ponte fino alla pensione".Domande all'Inps.(Di giovedì 12 aprile 2018)