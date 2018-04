Pena morte | rapporto Amnesty | condanne ed esecuzioni in calo

Stuprava e uccideva donne vestite di rosso - Pena di morte per “Jack lo Squartatore cinese” : Stuprava e uccideva donne vestite di rosso, pena di morte per “Jack lo Squartatore cinese” Il serial killer, oggi 54enne, ha violentato, ucciso e mutilato undici donne, tra cui una bambina di otto anni. Da quanto emerso, prendeva di mira le donne vestite di rosso. Lo hanno arrestato (per caso) nel 2016, ventotto anni dopo […]

Morte Davide Astori - il primo compleanno di Francesca Fioretti senza di lui. La showgirl ha apPena compiuto 33 anni in un silenzio così doloroso da togliere il fiato : La Morte di Davide Astori, il calciatore capitano della Fiorentina morto per un arresto cardio-circolatorio nella sua camera di albergo di Udine, città dove la sua squadra, di lì a poco, si sarebbe incontrata con l’Udinese, ha sconvolto tutti. Astori era giovanissimo. Ed era sano. Si sottoponeva costantemente a controlli medici e non sembra possibile sia potuto accadere realmente. Aveva solo 31 anni. E una vita davanti. Una vita che avrebbe ...

Trump propone Pena di morte per i trafficanti di droga - : Il presidente statunitense ha annunciato il pugno duro nella lotta al traffico di stupefacenti, sostenendo che il muro al confine con il Messico potrebbe essere utile alla causa

Tolleranza zero con la droga - Trump : “Duri con spacciatori - okay alla Pena di morte” : Il presidente presenta le nuove misure che intende chiedere al Congresso per contrastare l'ondata di decessi per uso di stupefacenti che in America ha ucciso 64 mila persone solo nel 2017. Ci saranno più dure per i trafficanti, compresa la pena capitale.Continua a leggere

Relatore svizzero Onu chiede a Riad revoca Pena morte presunte spie : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...