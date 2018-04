Pd | ' Sabato in piazza per dire la verità sul debito del Comune di Napoli'

Ad ognuno il diritto alla tutela - Sabato Patronato Inca e Cgil in piazza : Anche a Trento, come in altre 150 piazze d'Italia, Cgil e Inca saranno in piazza oggi per rilanciare il tema dei diritti e della tutela individuale con la campagna "Ad ognuno il diritto alla tutela", ...

«Basta bocconi avvelenati contro gli animali» Gli animalisti scendono in piazza Sabato : Locandina 24 Marzo.jpg Cronaca Studente universitario rapinato:...

FERRARA PER LA COSTITUZIONE - Sabato 17 marzo alle 9.30 nella sala Estense di piazza Municipio : Consegna ai neo 18enni delle 'Carte' fondamentali per una cittadinanza responsabile 15-03-2018 / Giorno per giorno Sabato 17 marzo 2018 alle 9.30 nella sala Estense , piazza Municipio 14, FERRARA, si ...

Sabato di cortei ad alta tensione. Sgomberi e contusi in piazza Cairoli a Milano : Massima allerta per le manifestazioni di centri sociali e estrema destra oggi a Roma, Palermo e Milano. La Capitale si prepara a una giornata tesa, con tremila agenti schierati, metal detector e due cerchi concentrici di controlli.Attimi di tensione si sono verificati in centro a Milano, nel luogo dove nel primo pomeriggio Casapound terrà un comizio elettorale. Alcune decine di studenti sono saliti sul vicino monumento in piazza Cairoli, ...

Accoltellato militante Potere al Popolo - Perugia/ Fiom - “violenza neofascista - Sabato in piazza” : Accoltellato a Perugia un militante di Potere al Popolo mentre affiggeva manifesti elettorali: aggredito in volto anche un altro militante. Legami con aggressione a Palermo?(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 14:50:00 GMT)

"Sabato noi scendiamo in piazza a Macerata" : la base Arci e Anpi contro i vertici : La base di Arci e Anpi si ribella alla decisione presa dai vertici insieme a Libera e Cgil di non partecipare, dopo l'appello del sindaco Romano Carancini, alla manifestazione antifascista di sabato a Macerata e...

Macerata - Leu polemizza con Minniti. 'Sbagliato vietare la manifestazione'. E la sinistra Sabato scenderà in piazza : ROMA - La formazione di Pietro Grasso va all'attacco del governo sul divieto alla manifestazione antifascista dell'Anpi a Macerata sabato prossimo. Replica il Pd per voce della deputata Irene Manzi : '...

La disobbedienza dentro Arci e Anpi. Sabato in piazza a Macerata - di A. Mauro - : ... a un mese dalle elezioni politiche, regolano i conti in tutto un centrosinistra che fa fatica a esistere e nel mondo dell'associazionismo fiaccato da anni di sconfitte. Ecco la lettera dei circoli ...

Disobbediamo. Nell'Arci e nell'Anpi scoppia la rivolta contro la decisione della dirigenza nazionale : Sabato in piazza a Macerata : 'Disobbediamo'. Nell'Arci e anche nell'Anpi scoppia la rivolta contro la scelta delle presidenze nazionali di adeguarsi all'appello del sindaco di Macerata, Romano Carancini, ad annullare la manifestazione anti-razzista di sabato. Oltre 50 circoli dell'Arci scrivono alla presidenza nazionale: "L'unica risposta che vediamo è scendere in piazza sabato al fianco delle realtà che sul territorio costruiscono presidi di democrazia ...