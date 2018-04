Pd | Marcucci a Martina | ragioniamo su segreteria | no strappi

E sul governo nel Pd si tenta il 'Renzicidio'. Marcucci blinda il no al M5s ma Martina e i non-renziani ottengono l'assemblea ad aprile : "Il Pd, coerentemente con le decisioni assunte in direzione, dirà al presidente Mattarella che non siamo disponibili ad alcun governo che abbia Di Maio o Salvini come premier. La proposta del leader 5 stelle è ovviamente irricevibile". Un minuto dopo le aperture di Luigi Di Maio ad un governo anche con il Pd, il capogruppo Dem a Palazzo Madama, il renziano Andrea Marcucci, si affretta a blindare la linea.Alla vigilia delle ...

Nel Pd si schierano le truppe : Renzi scatena i suoi - al Colle in 4 : Martina - Orfini e i capigruppo Delrio e Marcucci : E' un venerdì di passione nel Pd anche per i non cattolici. All'indomani dell'infuocata assemblea dei deputati in cui Dario Franceschini e Andrea Orlando hanno 'osato' interrogare la linea di opposizione decisa dopo il 4 marzo, Matteo Renzi scatena i suoi. Sono i più attivi sui social e sulle agenzie a ribadire che "la linea che porteremo la prossima settimana al Colle è di opposizione", per usare le parole di Andrea ...

Capigruppo - il reggente Maurizio Martina mette la fiducia su Delrio e Marcucci : colomba e falco di sangue renziano : I nomi si sono accavallati senza sosta per 48 ore. Tra veti, bracci di ferro e continui sforzi di mediazione da parte del segretario reggente, Maurizio Martina. Alla fine, si è arrivati alla quadra: Graziano Delrio è il capogruppo del Pd alla Camera, mentre Andrea Marcucci guiderà i senatori.Un ticket eletto per acclamazione, evitando pericolosi voti segreti e conte interne. Non senza qualche strascico polemico. Non sono ...

Pd : Martina - buon lavoro a Delrio-Marcucci - avanti uniti : Roma, 27 mar. (AdnKronos) – “buon lavoro a @graziano_delrio e @AndreaMarcucci nuovi capigruppo @pdnetwork. avanti, uniti”. Lo scrive su twitter il reggente Pd, Maurizio Martina. L'articolo Pd: Martina, buon lavoro a Delrio-Marcucci, avanti uniti sembra essere il primo su Meteo Web.

Pd - eletti capigruppo. Martina : “Delrio-Marcucci? Niente conta - abbiamo fatto scelte di squadra” : Saranno Graziano Delrio e Andrea Marcucci i capigruppo del Pd alla Camera e al Senato nella XVIII legislatura. Il secondo, in particolare, un renziano ortodosso sul quale le minoranze avevano già protestato. Ma Maurizio Martina, segretario reggente, ha spiegato: “abbiamo fatto scelte di squadra, qui alla Camera c’è stata unanimità”. “Quanto ha pesato la volontà di Renzi su Marcucci? Ma no…”, ha poi tagliato ...

Pd : Martina propone Delrio-Marcucci - diamo segnale unità : Roma, 27 mar. (AdnKronos) – “Vogliamo provare tutti insieme a dare un segnale di squadra e l’unità è il presupposto per costruire il rilancio del Pd. Per questo le due proposte che vi presento per i capigruppo sono fatte con questo spirito: Graziano Delrio alla Camera e Andrea Marcucci al Senato”. Lo ha detto il reggente Maurizio Martina all’assemblea del gruppo Pd in corso alla Camera. L'articolo Pd: Martina ...

Pd - Delrio-Nannicini capigruppo Così Martina & C. piegano Renzi Marcucci vice-presidente del Senato : Matteo Renzi costretto alla resa. O meglio, Matteo Renzi costretto a trattare. I capigruppo del Pd - secondo quanto Affaritaliani.it è in grado di anticipare - saranno Graziano Delrio alla Camera e Tommaso Nannicini al Senato e non i fedelissimi dell'ex segretario Lorenzo Guerini e Andrea Marcucci, come si ipotizzava fino a questa mattina... Segui su affaritaliani.it