Pd a centrodestra-M5s | dicano se sono in grado di formare governo

Consultazioni bis - i partiti al Quirinale : in pomeriggio Pd - centrodestra e M5S – Diretta : E’ iniziato questa mattina, a partire dalle 10, il secondo giro di Consultazioni al Quirinale per la formazione del governo. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo gli incontri fissati in mattinata, vedrà i partiti maggiori nel pomeriggio: alle ore 16.30 il Pd, alle 17.30 la coalizione di centrodestra, alle o18.30 il M5S. I leader del centrodestra si incontreranno prima, per un vertice in vista del colloquio con il Capo di ...

DIETRO LE CONSULTAZIONI/ Il Colle cucina a fuoco lento M5s e centrodestra : La vera posta in gioco è l'opposizione. Chi tra M5s e Lega resterà fuori dal governo si garantirà il prossimo successo elettorale. Più del tempo ora serve tranquillità. DANIELE MARCHETTI(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 06:01:00 GMT)SCENARIO/ Sansonetti: Salvini non vede l'ora di governare con Di Maio, int. a P. SansonettiDIETRO LE QUINTE/ La mossa di Salvini che getta Di Maio in braccio a Renzi, di A. Fanna

Sulla commissione speciale accordo centrodestra-M5s : Giorgetti verso presidenza : Prima i componenti della commissione che ogni gruppo dovrà comunicare entro domani alle 16 e poi, dopodomani alle 11, l'organo parlamentare si riunirà, nell'aula della commissione Bilancio alla Camera, per votare il presidente della commissione speciale per l'esame degli atti urgenti del governo. Prassi rispettata alla lettera dalla conferenza dei capigruppo, che si è riunita alla Camera per stabilire le modalità con cui verrà costituita la ...

Effetto veti - M5S nel pantano centrodestra unito e coerente E il Pd riscopre la voglia di potere : Il tempo passa inesorabilmente: il 4 marzo è un data sempre più lontana e il Palazzo comincia a lavorare dietro le quinte. In attesa, infatti, che cominci il secondo giro delle consultazioni, il ruolo del presidente della Repubblica diventa sempre più importante, ma anche le macchinazioni si fanno sempre più pressanti e pericolose Segui su affaritaliani.it

Governo - giovedì al Quirinale il centrodestra insieme - chiude M5s : Roma, 10 apr. , askanews, Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riprenderà il 12 aprile le consultazioni per la formazione del nuovo Governo. Il centrodestra, come annunciato, salirà ...

Consultazioni : giovedì centrodestra unito - M5S ultimo partito (2) : (AdnKronos) – Si inizierà giovedì alle 10 con il Gruppo ‘Per le Autonomie del Senato”, a cui seguiranno i Misti di Palazzo Madama e Montecitorio alle 10.30 e alle 11. Stavolta Liberi e Uguali, dopo la deroga decisa ieri alla Camera, salirà al Colle come Gruppo autonomo alle 11.30.Nel pomeriggio, a partire dalle 16.30, distanziati di un’ora, verranno ricevuti, rispettivamente, i rappresentanti di Pd, centrodestra e M5S. ...

Governo - Carfagna : “Il centrodestra ha vinto. No a veti”. Gelmini : “Da M5S inutili provocazioni” : “Non accettiamo veti da chi alle elezioni è arrivato secondo: la coalizione di centrodestra ha prevalso anche grazie ai voti di Forza Italia e andremo da Mattarella col solo obiettivo di dare un Governo all’Italia che risolva i problemi dei cittadini. Quelle dei 5 Stelle sono solo inutili provocazioni”. Così Mariastella Gelmini, capogruppo di FI alla Camera. “Il centrodestra unito ha vinto le elezioni: siamo aperti al ...

Più lontana l'intesa Lega-M5s. Di Maio chiude la porta ad un governo con il centrodestra mentre apre al Pd : Inviti e ripicche tra i due leader, con Salvini che tenta l'avvicinamento: 'basta vertici, abbiamo il 51% di possibilità di fare un governo Centrodestra-5Stelle. Il candidato premier del Movimento, ...

Salvini insiste per un accordo centrodestra-M5S. Di Maio lo gela : “Mai con Berlusconi” : La strada che porta a un governo formato dal centrodestra e dal Movimento 5 stelle sembra farsi ancor più in salita. Al moderato ottimismo espresso questa mattina da Matteo Salvini («ci sono il 51% di possibilità» di far nascere insieme un esecutivo), il leader pentastellato risponde via Twitter per ribadire la posizione più volte espressa: l’opera...