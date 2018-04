Paura nelle Marche e in Umbria | nuova scossa avvertita da Cingoli a Cascia

Terremoto nelle Marche - torna la Paura nelle casette : Il Terremoto è tornato. Alle 5.11 una nuova scossa ha buttato giù dal letto chi ancora dormiva e alcuni mobili pensili appesi alle pareti delle casette Sae. Il 'mostro', come ormai nel maceratese ...

Ebe Meo - sfollata nelle casette antisismiche : 'Troppa Paura per il terremoto - me ne voglio andare da Muccia' : Da mesi abita nelle Sae, le casette antisismiche per gli sfollati del terremoto, ma adesso non ce la fa più. 'Vorrei andare via da qui, non ce la faccio più a convivere col terremoto': a dirlo, all'...

Terremoto nelle Marche - Paola De Micheli : 'La continua Paura aiuta lo spopolamento' : 'Una nuova grande preoccupazione si è alzata con queste nuove scosse che hanno colpito soprattutto la zona delle Marche con centri di Muccia e Pieve Torina tra i più colpiti', Paola De Micheli, ...

Terremoto - torna la Paura nelle Marche : Scossa di magnitudo 4.6|La mappa : La Scossa avvertita alle 5:11 del mattino di martedì a 2 chilometri da Muccia. Oltre 10 repliche sono state registrate finora. L’Ingv: «È ancora la sequenza del 24 agosto 2016». Sospesa la circolazione dei treni lungo la linea interna Civitanova Marche

“La terra ha tremato ancora”. Paura in centro Italia. Forte scossa nelle prime ore del mattino. Il sindaco della piccola località colpita : “Ci sono danni” : La terra trema di nuovo e l’Italia ripiomba nel terrore nelle prime ore del mattino. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata alle 5:11 con epicentro a 2 chilometri da Muccia, in provincia di Macerata, e ipocentro a 9 km di profondità. Lo riporta l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Oltre che nelle Marche, la scossa è stata chiaramente avvertita anche in Umbria. Dopo il Forte sisma del centro Italia ...

