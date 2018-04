Passeggeri treno Napoli-Roma narcotizzati e derubati | presa banda | 4 arresti

Narcotizzavano Passeggeri sul treno Napoli-Roma e li deruvabano : presa la banda delle bibite : Narcotizzavano ignari passeggeri sui treni regionali della tratta Napoli-Roma offrendo loro delle bevande con dentro sostanze soporifere e quando le loro vittime cadevano in un profondo sonno venivano ...

Strani episodi in treno : Passeggeri cadono in catalessi e si risvegliano "alleggeriti" : passeggeri sui treni che si addormentano e si risvegliano derubati. Nelle ultime settimane le squadre di polizia giudiziaria dei compartimenti polizia ferroviaria della Campania e del Lazio, hanno puntato i...

Narcotizzavano Passeggeri sul treno Napoli-Roma e li derubavano : 4 arresti : Nelle ultime settimane le squadre di polizia giudiziaria dei compartimenti polizia ferroviaria della Campania e del Lazio avevano focalizzato la loro attenzione investigativa su una serie di episodi ...

Passeggeri ammassati - treno bloccato : O qualcuno scende, o il treno non parte . Ieri i viaggiatori diretti in Valtellina da Milano Centrale alle 16,20 si sono trovati di fronte a una nuova, imbarazzante e fastidiosa situazione. Dopo più ...

“Pensavamo di morire - poi…”. Il treno più pazzo del mondo : bloccati a bordo per oltre 10 ore causa maltempo - ecco cosa fanno all’improvviso i Passeggeri per vincere la paura. Le loro foto hanno conquistato i social : Il maltempo che di recente ha scosso l’Italia non ha provocato danni soltanto nel nostro Paese, pur alle prese con difficoltà e disagi notevoli. Tutta Europa, infatti, si è trovata in queste ore più o meno nella stessa situazione. Dal Regno Unito, ecco arrivare una delle storie più bizzarre, e a suo modo anche divertente, di questi giorni freddi e gelati: tutto è successo a causa dei disagi alla circolazione provocati da ghiaccio, vento e ...

Milano : fumo su treno da Mortara - Passeggeri bloccano convoglio : Milano, 2 mar. (AdnKronos) - Un treno di trenord della linea Milano-Mortara è stato bloccato dai passeggeri dopo che del fumo ha invaso una carrozza a causa di un freno guasto. Il convoglio è stato bloccato in mezzo alla campagna prima della stazione di Gaggiano. I passeggeri sono scesi e hanno aspe

Maltempo - Atm prolunga l orario del metrò per i Passeggeri in ritardo col treno : I passeggeri in arrivo nelle stazioni ferroviarie di Milano Centrale e Rogoredo potranno usufruire della rete metropolitana per spostarsi in città, con ultime partenze dei treni dai capolinea all'una ...

Treno deragliato a Pioltello - i Passeggeri al 112 : “Fermate tutto - se arriva un treno qua ci distrugge” : Lo scorso 25 gennaio, a seguito del deragliamento del treno pendolari 10452 vicino alla stazione di Pioltello (MI) sono stati numerosi i passeggeri che hanno chiamato subito il numero unico di emergenza 112 per chiedere aiuto. Le registrazioni di quelle conversazioni sono finite nel fascicolo del procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e del pm Maura Ripamonti e Leonardo Lesti, che stanno indagando sull’incidente. Un passeggero, come ha ...

Deragliamento a Pioltello - i Passeggeri al 112 : “Fermate tutto - se arriva un treno qua ci distrugge” : Lo scorso 25 gennaio, a seguito del Deragliamento del treno pendolari 10452 vicino alla stazione di Pioltello (MI) sono stati numerosi i passeggeri che hanno chiamato subito il numero unico di emergenza 112 per chiedere aiuto. Le registrazioni di quelle conversazioni sono finite nel fascicolo del procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e del pm Maura Ripamonti e Leonardo Lesti, che stanno indagando sull’incidente. Un passeggero, come ha ...

Treno deragliato a Pioltello - le chiamate dei Passeggeri ai soccorsi : "Il Treno sta andando fuori strada. Siamo più o meno a Pioltello e le carrozze davanti sono deragliate. Il Treno è spezzato a metà". È la telefonata ai soccorsi di uno dei passeggeri che viaggiava sul Treno deragliato a Pioltello lo scorso 25 gennaio. Sono le 6,57 quando arrivano le prime chiamate con richiesta di aiuto al 112. Voci impaurite e concitate che chiedono di "fermare i treni in arrivo, perché se arriva giù ...

TRENORD - Passeggeri BLOCCATI DA 2 ORE/ Video - Treno fermo sulla tratta Milano-Bergamo (video) : TrenoRD, PASSEGGERI BLOCCATI da 2 ore a Milano: Treno fermo sulla tratta per Bergamo, probabile guasto al convoglio e allo snodo ferroviario, ma PASSEGGERI senza informazioni(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 22:27:00 GMT)

USA : scontro tra treno merci e Passeggeri - morti e feriti : Un treno passeggeri AmTrak e un treno merci Csx si sono scontrati a Cayce, in Carolina del Sud: secondo quanto riferisce Fox News, che cita l’ufficio dello sceriffo della contea di Lexington, ci sarebbero almeno due morti e 50 feriti. A bordo del treno passeggeri New York-Miami si trovavano 139 viaggiatori e 8 membri del personale. L'articolo USA: scontro tra treno merci e passeggeri, morti e feriti sembra essere il primo su Meteo Web.