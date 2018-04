Papa Francesco | chi sono i cardinali che lo accusano di sette eresie

Formula E - arriva la benedizione di Papa Francesco. E sabato si gareggia – FOTO : Non poteva mancare la benedizione di Sua Santità, Papa Francesco, alla prima gara romana di Formula E, giovane competizione per monoposto elettriche che si svolge su circuiti cittadini. Il Santo Padre ha, infatti, dato il benvenuto a dirigenti e piloti giunti a Roma per il primo E-Prix capitolino della storia, in programma sabato 14 aprile. L’incontro con Papa Francesco si è svolto presso la residenza Papale di Santa Marta. Qui, prima della ...

Papa Francesco : “Provo dolore e vergogna per gli abusi dei vescovi in Cile” : In una lettera inviata ai vescovi cileni il Pontefice scrive. In Cile "molte vite crocifisse e confesso che questo mi causa dolore e vergogna".Continua a leggere

Pedofilia - la svolta di Papa Francesco : a Roma vescovi e vittime degli abusi : L'atto di accusa di 64 testimoni ascoltati dal suo inviato speciale tra Santiago del Cile e New York sono contenute in 2300 pagine che Papa Francesco invita i vescovi cileni ad accogliere "con il cuore e...

Papa Francesco - due anni dopo la visita a Lesbo nulla è cambiato : 7mila migranti in condizioni disumane : Quando Papa Francesco e il Patriarca Bartolomeo avevano visitato il campo di Moria, sull'Isola di Lesbo, praticamente una prigione a cielo aperto per i migranti sbarcati dalla Turchia, molti dei quali ...

Papa Francesco sui casi di pedofilia nel clero in Cile : "Provo dolore e vergogna" : Le testimonianze raccolte in Cile, sui casi di pedofilia da parte del clero, mostrano "molte vite crocifisse e confesso che questo mi causa dolore e vergogna". Lo scrive Papa Francesco ai vescovi Cileni dopo le indagini effettuate dal suo inviato nel Paese latinoamericano, mons. Charles Scicluna.Il Pontefice ha deciso di convocare i vescovi Cileni a Roma "per dialogare sulle conclusioni" della visita del suo inviato in Cile monsignor Charles ...

Agente sviene - Fico rompe il protocollo. Sui social è #FicoSantoSubito : "Ormai Papa Francesco ha il fiato sul collo" : "Come se non bastassero i meme sui social network, ci si mette anche la realtà". Dopo essersi divertiti a immaginare Roberto Fico compiere miracoli - raccogliendoli sotto l'hashtag #FicoSantoSubito - gli utenti di Twitter hanno trovato nuovo pane per i loro denti. Durante la celebrazione del 166esimo anniversario della Polizia di Stato, un'Agente è svenuta e il presidente della Camera le è corso incontro, interrompendo il ...

Le parole di Papa Francesco sul battesimo : Città del Vaticano, 11 apr. , askanews, 'Sono sicuro, sicurissimo che tutti noi ricordiamo la data della nostra nascita. Ma mi domando io, un po' dubitoso, e vi domando a voi: ognuno di voi ricorda ...

Suora - 'confessione choc' di Francesco/ "Il Papa mi ha consigliato dei metodi contraccettivi" : Suora argentina Martha Pelloni e confessione choc che Francesco avrebbe detto su preservativo: 'il Papa mi ha consigliato dei metodi contraccettivi'.

Papa Papa Francesco e la Rete : le rivelazioni e gli insegnamenti a Chiamate Roma : 2.Non usate servizi streaming illegali per guardare gli Angelus. 3.La Sacra Sindone in vendita su Ebay è un falso. Come? Bergoglio non può avere detto questo? E allora ascoltate il resto sul podcast ...

Papa Francesco - “basta preti invasati”/ “Siate semplici ed equilibrati : innalzate nel deserto Croce di Cristo” : Papa Francesco ai Missionari della Misericordia: "basta preti invasati, siate miti, semplici ed equilibrati. innalzate nel deserto di oggi la Croce di Cristo che è salvezza"(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 16:30:00 GMT)

Cardinale Kasper : "Papa Francesco dice cose moderne - chi lo critica no" : Intervista al teologo tedesco ai vertici del Vaticano. Che risponde alle accuse. E sugli scontri di potere dentro la Curia rilancia: "Bergoglio non sta a guardare. Ogni riforma, prima di portare ...

Trastevere - la Scuola Calcio gioca a San Pietro per Papa Francesco : Pietro' un evento organizzato dalla Lega Pro con la finalità di divulgare e promuovere i valori dello sport e del Calcio in particolare. Il programma prevede la partecipazione di bambini, ragazze e ...

Papa Francesco tra religione e politica : "Difendere i migranti non è da comunisti" : Chi in questi anni lo ha tirato per la tonaca, dipingendogliela di rosso, quello del comunismo, rimarrà deluso: 'Non sono comunista e la mia non è solo l'invenzione di un Papa'. Francesco ha voluto ...