Panchina Genoa | conferme sul possibile sostituto di Ballardini

Esclusiva CalcioWeb – Panchina Genoa - arrivano conferme : ecco il tecnico in pole per la prossima stagione : Panchina Genoa – Era il 21 Marzo e su CalcioWeb avevamo lanciato la notizia dell’interesse del Genoa per il tecnico del Venezia Filippo Inzaghi, nelle ultime ore da più parti sono arrivate conferme. Il Genoa ha disputato una stagione altalenante, la salvezza sembra essere al sicuro dopo il pareggio nel derby contro la Sampdoria ma la dirigenza rossoblu non è pienamente soddisfatta. Per questo motivo potrebbe esserci il divorzio con ...

Esclusiva CalcioWeb – Panchina Genoa - in dubbio la conferma di Ballardini : ecco l’eventuale sostituto : Panchina Genoa – Il Genoa sta disputando una stagione altalenante, la salvezza può essere considerata comunque vicina ed il momento è quello giusto per preparare la prossima stagione. In particolare la prima situazione da chiarire è quella che riguarda il tecnico Ballardini, in dubbio infatti il rinnovo anche per la prossima stagione. Subentrato a Juric ha cambiato volto alla squadra ma la dirigenza sta facendo valutazioni approfondite in ...

Panchina Atalanta - conferme sull’addio di Gasperini : il Napoli ed il ritorno al Genoa : Panchina Atalanta – L’Atalanta è reduce dall’importante successo nella gara di campionato contro il Bologna ed adesso si prepara per il match contro la Juventus. Potrebbe essere l’ultima stagione sulla Panchina dell’Atalanta per Gasperini, la conferma arriva dal diretto interessato a Radio Rai Uno nel corso di Radio Anch’Io lo Sport: “ritorno al Genoa? Preziosi non mi ha cercato per tornare, sto molto ...

Probabili formazioni / Genoa Milan : mosse dalla Panchina. Diretta tv - ultime notizie live (Serie A) : Probabili formazioni Genoa Milan: Diretta tv, orario e le ultime notizie per il match al Marassi. Diversi gli assenti per Ballardini: soliti titolari per Gattuso?.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 18:23:00 GMT)

Genoa-Milan - svolte dalla Panchina : Gattuso - chi 'Balla' a Marassi? : Cambiare in corso d'opera? A volte paga, eccome. Prendete le novità di novembre in casa Genoa e Milan, squadre in ginocchio al capolinea delle gestioni targate Juric e Montella. Se Ballardini aveva ...