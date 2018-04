Palermo : Confintesa - ok emendamento Ars ex ex Pip : Palermo, 12 apr. (AdnKronos) - “Accogliamo con piacere ed interesse l’emendamento alla finanziaria regionale proposto dall’onorevole Tamajo nei riguardi dei lavoratori ex-Pip. Seguiamo da molto le vicende di questa platea di lavoratori e della quale Confintesa si è fatta bandiera. Siamo stati in pri

Palermo : Confintesa - ok emendamento Ars ex ex Pip : Palermo, 12 apr. (AdnKronos) – ‘Accogliamo con piacere ed interesse l’emendamento alla finanziaria regionale proposto dall’onorevole Tamajo nei riguardi dei lavoratori ex-Pip. Seguiamo da molto le vicende di questa platea di lavoratori e della quale Confintesa si è fatta bandiera. Siamo stati in prima linea nell’evidenziare la grave problematica della loro stabilizzazione presso le sedi competenti”. Lo ...