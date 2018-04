Palermo : Al carcere Pagliarelli le prove de ‘La Ballata dei respiri’ : Palermo, 12 apr. (AdnKronos) – Un sogno per i detenuti della Compagnia teatrale Evasioni, diretta dalla regista Daniela Mangiacavallo, che lo scorso anno ha messo su una compagnia di attori, pronta a misurarsi nella seconda prova con il pubblico il prossimo giugno: calcare il palcoscenico e bissare il successo del primo spettacolo. Dopo il record di ‘Enigma 23″ al teatro Biondo che in ottobre ha richiamato 400 spettatori, ...

Palermo - trasfusione forzata a una testimone di Geova : medico condannato a un mese di carcere : Decise di fare una trasfusione di sangue a una paziente che, come testimone di Geova, era contraria per motivi religiosi: per questo motivo un medico dell'ospedale di Termini Imerese , Palermo, , ...

Palermo : rapina a portavalori - in carcere una guardia giurata autista del furgone : Palermo, 6 apr. (AdnKronos) – Una guardia giurata di Palermo è stata arrestata con l’accusa di avere fatto parte di una violenta rapina a un portavalori che ha fruttato oltre un milione e mezzo di euro. La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dei palermitani Giovanni Giotti di 53 anni, guardia giurata presso una ditta locale di trasporti, Carmelo Balsameli di 48 anni e Marco ...

Rassegna 6.4. Mafia nigeriana a Palermo : il Pm chiede più di un secolo di carcere per i 14 imputati : Ansa Politica. Governo: secondo giorno di consultazioni. Mattarella: 'Serve più tempo. Secondo giro consultazioni'. Di Maio: 'Due interlocutori alternativi sono Lega o Pd'. Lega: 'Governo con il ...

Mafia nigeriana - a Palermo chiesto più di un secolo di carcere per 14 imputati. Il pm : “Condannateli per 416 bis” : Condannare gli affiliati alla Black Axe per associazione a delinquere di stampo mafioso. È la richiesta del pm Gaspare Spedale alla fine della requisitoria del primo processo celebrato a Palermo alla Mafia nigeriana. Oltre un secolo di carcere le richieste di pena per 14 presunti componenti della banda, che hanno scelto di essere giudicati con il rito abbreviato. I nigeriani sotto processo sono accusati di aver controllato il mercato della ...

Palermo - boss al 41 bis uscirà dal carcere per andare a trovare la madre : Potrebbe presto uscire dal carcere per andare a trovare la madre malata. Il boss di Palmi, Domenico Gallico, capomafia calabrese che sconta nel carcere di Sassari, al 41 bis, 7 ergastoli e decine di ...

Palermo : armi e droga in un appartamento dello Zen - in carcere coppia e genero (2) : (AdnKronos) - La perquisizione è stata, poi, estesa all’ appartamento di Jascy, genero dei coniugi Morello, dove è stato rinvenuta una stecca di hashish, del peso circa gr.17, spezzata all’estremità e con i bordi perfettamente coincidenti con quella rinvenuta nell’appartamento dei suoceri, di cui ve

Palermo : armi e droga in un appartamento dello Zen - in carcere coppia e genero : Palermo, 23 feb. (AdnKronos) - armi e droga sono stati trovati, nel corso di una perquisizione, in un appartamento allo Zen di Palermo. Sono tre le persone arrestate dalla Polizia di Stato. In manette, nella flagranza dei reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, detenzione il

Palermo : aggressione leader FN - prima notte in carcere per i due antagonisti fermati : Palermo, 22 feb. (AdnKronos) - prima notte in carcere per i due antagonisti fermati ieri sera per il brutale pestaggio di Massimo ursino, il dirigente palermitano di Forza Nuova, avvenuto martedì sera in centro a Palermo. Con l'accusa di tentato omicidio in concorso, sono stati fermati ieri due giov

Mafia e scommesse - maxi blitz a Palermo : in carcere anche "il re delle slot" : blitz antiMafia a Palermo dall'alba di giovedì, finisce in carcere anche il re delle scommesse: "Era in affari con i boss" Sono 31 le persone individuate dalla polizia...

Mafia : 31 arresti a Palermo - in carcere anche il 're' delle agenzie di scommesse (2) : (AdnKronos) - È stata in parte ricostruita la movimentazione degli enormi flussi di denaro provenienti dal gioco illecito e posti sotto sequestro beni immobili, società e conti correnti bancari di pertinenza dell'imprenditore e di diversi altri uomini che lo avevano coadiuvato nell’opera di riciclag