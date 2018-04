PAGELLE Salisburgo Lazio 4-1 | i voti della partita Europa League ritorno quarti

LIVE PAGELLE Salisburgo-Lazio - Europa League in DIRETTA : la Lazio cala nel secondo tempo - 2-1 e adesso rischia : Pesa tantissimo sull'economia della sua partita il gol sbagliato poco prima del 2-1 per il Salisburgo, in un contropiede che l'aveva messo solo davanti al portiere. Immobile, 7 : si muove, contrasta, ...

Salisburgo-Lazio 4-1 - le PAGELLE di CalcioWeb : Salisburgo-Lazio 4-1, le pagelle di CalcioWeb – Incredibile nel ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Salisburgo e Lazio, prima il paradiso per i biancocelesti poi l’inferno, la squadra di Simone Inzaghi si addormenta incredibilmente nella trasferta contro il Salisburgo. La Lazio doveva confermarsi dopo il 4-2 dell’andata, le cose si mettono subito bene per gli ospiti, al 55′ rete di Immobile che sembra ...

PAGELLE Salisburgo-Lazio 4-1 - Europa League : biancocelesti eliminati - crollo nel secondo tempo : Sembrava fatta, invece la Lazio è eliminata dall’Europa League. La formazione di Simone Inzaghi non è riuscita a concretizzare il 4-2 dell’andata contro il Salisburgo e dopo essere passata in vantaggio ha subito il poker della squadra austriaca che ha conquistato la semifinale della seconda coppa europea. Le Pagelle dei biancocelesti. LAZIO (3-5-1-1): Strakosha, 5: salva su Hwang dopo 5′, evitando una partita tutta in salita ai ...

LIVE PAGELLE Salisburgo-Lazio - Europa League in DIRETTA : Immobile non colpisce nel finale di primo tempo : Calcio d'inizio alle ore 21.05 e seguite con noi la DIRETTA di OA Sport delle Pagelle di Salisburgo-Lazio. Non perdetevi nulla e buon divertimento. CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI ...

PAGELLE/ Salisburgo Lazio : i voti della partita (Europa League ritorno quarti - primo tempo) : Pagelle Salisburgo Lazio: i voti della partita, i giudizi a tutti i protagonisti che sono scesi in campo nella partita di ritorno dei quarti di finale dell'Europa League 2017-2018(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 22:08:00 GMT)

LIVE PAGELLE Salisburgo-Lazio - Europa League in DIRETTA : Simone Inzaghi sceglie Milinkovic-Savic e Immobile : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Salisburgo-Lazio, ritorno dei quarti di finale di Europa League alla RedBull Arena. I biancocelesti sono reduci dal 4-2 dell’andata, partita in cui avrebbero meritato una vittoria con margine ancora più ampio. Il 4-2, ovviamente, non li mette al sicuro anche considerando quanto fatto negli ultimi due giorni da Roma e Juventus, che hanno rimontato più di due gol di scarto, anche se ...

LIVE PAGELLE Salisburgo-Lazio - Europa League in DIRETTA : Simone Inzaghi sceglie Felipe Anderson e Immobile : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Salisburgo-Lazio, ritorno dei quarti di finale di Europa League alla RedBull Arena. I biancocelesti sono reduci dal 4-2 dell’andata, partita in cui avrebbero meritato una vittoria con margine ancora più ampio. Il 4-2, ovviamente, non li mette al sicuro anche considerando quanto fatto negli ultimi due giorni da Roma e Juventus, che hanno rimontato più di due gol di scarto, anche se ...

PAGELLE/ Lazio Salisburgo (4-2) : i voti della partita (Europa League - andata quarti) : Pagelle Lazio Salisburgo (4-2): i voti della partita, i giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo allo stadio Olimpico per l'andata dei quarti di finale di Europa League(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 09:04:00 GMT)

Lazio-Salisburgo - le PAGELLE : Leiva caterpillar - Milinkovic senza squilli : STRAKOSHA 6 Non dà sempre la sensazione di massima sicurezza, ma non commette errori particolari. LUIZ FELIPE 6,5 Applicato e puntuale negli anticipi, gioca senza fronzoli una gara di buoni contenuti, ...