Ora basta con il tiro al bersaglio sulle nostre

La Juve sfiOra la remuntada : 3 gol al Real - ma non basta : rigore di Ronaldo al 97’ - espulso Buffon : Ronaldo, sempre Ronaldo. Un rigore del fuoriclasse portoghese in pieno recupero spegne il sogno della Juventus capace di rimontare in modo clamoroso lo 0-3 dell’andata a Torino. La doppietta di Mandzukic e il gol di Matuidi, all’interno di una partita tecnicamente e tatticamente quasi perfetta, stavano spingendo i bianconeri ai supplementari per pr...

Le prestazioni di PUBG su Xbox One non sono ancOra abbastanza buone - articolo : sono passati tre mesi da quando PlayerUnknown's Battlegrounds è arrivato su Xbox One e Xbox One X. Pubblicato come gioco in anteprima ad accesso anticipato, è stato immediatamente chiaro che la versione console di PUBG aveva problemi importanti in quasi tutti i campi: la presentazione era lacunosa, le texture avevano rilevanti problemi di streaming e il frame rate era sotto-ottimale, per usare un eufemismo. Tre mesi dopo ci sono stati diversi ...

Governo - Tajani : i veti di Di Maio? Ora basta arroganza : Roma, 11 apr. , askanews, 'Il problema è rappresentato dal partito dei 5 Stelle: cercano poltrone e non conoscono le regole della democrazia'. Lo afferma in una intervista al Corriere della Sera il ...

Basta sensi di colpa : lo shopping è terapeutico. Riduce lo stress - migliOra l'autostima e fa dimagrire : Calma l'ansia, Riduce lo stress, aumenta l'autostima e offre molti vantaggi dal punto di vista psicofisico. Insomma lo shopping non fa bene solo all'economia, ma anche alla salute. Addirittura, ci aiuterebbe a dimagrire. È la tesi sostenuta dallo studio scientifico condotto da un pool di ricercatori di Taiwan e Australia su 1.900 volontari di ...

“Basta - Ora vi spiego”. Lecciso - la verità su Al Bano. L’ex compagna del cantante di Cellino San Marco sbotta e - intervistata da Alfonso Signorini - spiattella tutto (e non le manda a dire) : Dopo il botta e risposta tra Al Bano e Loredana Lecciso a colpi di telefonate a Storie Italiane, la trasmissione in onda su RaiUno condotta da Eleonora Daniele, l’ex compagna del cantante di Cellino San Marco torna a parlare della rottura. Il cantante aveva telefonato mentre in studio la conduttrice e i suoi ospiti stavano commentando la performance di Al Bano e Romina Power a Ballando con le stelle. “Io e Loredana Lecciso ci ...

Isola dei famosi - la mamma di Bianca Atzei irrompe in diretta : ”Ora basta - so cosa hai subito nella vita”. E nello studio di Mediaset cala il gelo : L’Isola dei famosi elegge i primi tre finalisti: Amaurys Perez, Nino Formicola e Bianca Atzei. La dodicesima puntata del reality di Canale 5, la semifinale dell’edizione 2018, dà i primi verdetti ma regala anche tanti litigi e pianti, conditi da qualche siparietto trash. La cantante ed ex fidanzata di Max Biaggi finisce ancora al centro della polemica e durante la puntata di lunedì ha sottolineato di essere stata troppo spesso ...

Al Bano sull'addio alla Lecciso : "Io e lei sappiamo perché. Ora basta - il mio cuore è affaticato" : Lui, lei e l'altra, sempre la stessa. Il triangolo amoroso che da anni tanto appassiona il gossip - quello formato da Al Bano, Loredana Lecciso e Romina Power - sembra essersi...

Test Invalsi - i presidi : “La prova fatta con i pc? Non bastano per tutti”. Ma per l’ente “dati molto incOraggianti” : Invalsi con il mal di pancia per i dirigenti scolastici e i professori della scuola secondaria di primo grado alle prese per la prima volta con i Test online. I problemi della rete e l’organizzazione delle prove su più giorni a causa della carenza di computer stanno mettendo a dura prova molti istituti. Da mercoledì è partita la macchina che fino al 21 aprile coinvolgerà 574mila studenti delle classi terze che non useranno più carta e penna ma ...

Milan-Sassuolo 1-1 - bye bye Champions : Kalinic non basta. Frenata Inter - sorride solo la Lazio. Napoli ancOra vivo… : Milan-Sassuolo 1-1- Un pareggio Interno che Interrompe, forse definitivamente, la rincorsa del Milan verso l’obiettivo Champions League. Kalinic risponde a Politano, ma i rossoneri sprecano l’occasione di recuperare 3 punti a Roma e Inter. Nerazzurri sconfitti a Torino, ora momentaneamente al 5° posto in classifica e fuori dal discorso Champions. sorride solo la Lazio. 3 […] L'articolo Milan-Sassuolo 1-1, bye bye Champions: ...

Matteo Richetti a Mezz'Ora in più : "L'assemblea non basta - serve un Congresso : mi candido a segretario Pd" : "Anche se l'assemblea del Pd dovesse decidere di eleggere un nuovo segretario con pieni poteri, questo avrebbe l'onere di aprire una fase congressuale". Lo ha detto Matteo Richetti a Mezz'ora in più annunciando la sua candidatura alle primarie. "Il 21 aprile all'assemblea se il Pd decide che le primarie si fanno, noi saremo in campo". Ma, avverte Richetti, "sarebbe da irresponsabili spaccare l'assemblea, spero che gruppo dirigente arrivi ...

Amici17 - la prima puntata del serale inizia con polemica. Simona Ventura sbotta : "Ora basta" : Non è mancata la polemica nella prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi andata in onda sabato 7 aprile. Protagonista della "performance"...

"Servono cOraggio e follia - ma non bastano" : Il culto sopravvive al tempo che passa. Intere generazioni di calciofili italiani cresciute credendo nelle rovesciate di Boninsegna, nuove leve senza frontiere che da martedì notte celebrano la ...

Musumeci Ora denuncia : "Basta furbetti della 104" : Pubblicheremo gli elenchi: abbiamo 13.000 dipendenti ma i nostri uffici non dispongono di personale, non solo tecnico, avremo bisogno di avvocati e esperti di economia'. Nel 2020, ha spiegato ...