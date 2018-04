Oltre 30 App e Giochi scontati e gratis sul Play Store 12 Aprile 2018

SCOMPARSA MARIA PISONI - Oltre IL COLLE/ Appello famiglia : “paura che qualcuno l‘abbia presa” (Pomeriggio 5) : OLTRE il COLLE, SCOMPARSA MARIA PISONI: Bergamo, sospese le ricerche per la 70enne non rintracciabile da Pasqua, le parole dei familiari a Pomeriggio 5(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 17:20:00 GMT)

L’app Prontuario Farmaceutico contiene Oltre ventimila farmaci suddivisi per nome e principio attivo : Prontuario Farmaceutico è un'applicazione che permette di consultare le schede di oltre ventimila farmaci con la possibilità di ricercarli per nome o per principio attivo. L'interfaccia dell'app consente di navigare tra i farmaci per principio attivo, nome, note Aifa, elenco Aziende Farmaceutiche, proprietà farmacocinetiche e farmacodinamiche. L'articolo L’app Prontuario Farmaceutico contiene oltre ventimila farmaci suddivisi per nome e ...

Disabilità - Cisl : la mostra "Abili Oltre… in viaggio" fa tappa a Reggio : Bellissimi progetti grafici di street art ispirati ad altrettanti personaggi famosi, diversamente abili che nella vita si sono impegnati e ce l'hanno fatta, dallo sport all'arte, dalla scienza alla ...

Pd - Scanzi : “Unico futuro per il partito? Applicare ‘derenzizzazione’ brutale. Se si insiste con Renzi siamo Oltre il masochismo” : “Renzi è un leader, o presunto tale, che in 4 anni è passato dal 40% abbondante al 18% scarso, ha distrutto il Partito democratico, ha perso tutte elezioni dal 2014 in poi. Credo quindi che l’unico futuro del Pd è prendere atto che bisogna voltare pagina e Applicare una ‘deRenzizzazione’ brutale”. Lo ha detto il giornalista de Il Fatto Quotidiano Andrea Scanzi, che in collegamento con gli studi di Otto e mezzo (su ...

Apple - progetto Kalamata : valuta produzione chip e benservito a Intel. Che crolla di Oltre -9% : Apple starebbe valutando di utilizzare chip di propria produzione nei computer Mac, a partire dal 2020, sostituendo così i processori di Intel. E' quanto riporta Bloomberg, sulla base di alcune fonti ...

Giappone : nel 2045 Oltre 20% della popolazione sopra 75 anni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

SACBO approva bilancio 2017. Utile netto a Oltre 13 milioni di euro : SACBO ha approvato il progetto di bilancio relativo all'esercizio 2017 insieme al bilancio consolidato, elaborato per la prima volta a seguito dello scorporo delle attività di handling avvenuto il ...

Oltre lo scandalo Facebook : l’app social conserva i dati di tutte le nostre chiamate - SMS e MMS : In settimana ha destato grande scalpore lo scandalo Facebook che in Italia ha fatto addirittura partire un'inchiesta AGCOM con lo scopo di verificare se quanto accaduto in USA con il concorso di Cambridge Analytica sulle elezioni presidenziali di Trump può essere stato in parte replicato anche in Italia con le elezioni del 4 marzo. Una lunga discussione sulla necessità di fare chiarezza sulla gestione dei nostri dati da parte del social network ...

Possibile modificare messaggi WhatsApp Oltre a cancellarli su iPhone e Android? Chiarimenti doverosi : Più di qualche utente da tempo si chiede se sia Possibile modificare i messaggi WhatsApp oltre che (naturalmente) cancellarli su iPhone e Android. La funzione di eliminazione delle note è stata introdotta nell'applicazione di messaggistica relativamente da poco tempo ma nel contempo, è stato abbandonato lo sviluppo di un'altra funzione speculare, quella che consentiva di editare quanto già inviato. A più riprese e grazie a determinate beta, ...

Oltre 500 geni alla base dell’intelligenza umana : arriva la mappa : (Foto: Pixabay) Più di 500 geni costruiscono la struttura biologica alla base della nostra intelligenza. Il dato è emerso in uno studio guidato dall’università di Edimburgo, che ha realizzato la più ampia guida genetica delle abilità intellettive umane. Lo studio, svolto insieme all’università di Southampton e alla Harvard University, è stato pubblicato su Molecular Psychiatry. I ricercatori hanno messo a fuoco tutti (o molti) geni ...

Smart Tools offre Oltre 20 strumenti precisi in un’unica app : Smart Tools è un'applicazione che mette a disposizione dell'utente un set di strumenti che sfruttano i sensori integrati nello Smartphone per fornire misurazioni più accurate. Tra gli strumenti disponibili sono presenti bussola, righello, livella, calcolatrice, tachimetro, metronomo, cronometro, pedometro, lettore QR e codici a barre, calcolatrice scientifica e molti altri. L'articolo Smart Tools offre oltre 20 strumenti precisi in ...

Oltre 500 euro in Oltre 50 App e Giochi scontati e gratis sul Play Store per questo weekend : Ancora oltre 50 tra applicazioni e Giochi gratis e scontate per un valore di oltre 500 euro in questo weekend di Marzo 2018 del 10 e 11. Ecco l’elenco di Giochi e app gratis o scontate per Android oltre 50 applicazioni e Giochi gratis e scontate per Android per il 10-11 Marzo Aggiorniamo la lista […]