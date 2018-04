Oliver non all' altezza | quel rigore è discutibile | ma con la Var stessi dubbi

Oliver io a Riace : "il progetto dell'accoglienza non deve chiudere" : Un Lucano commosso, che nel 2016 è stato anche citato tra i 50 leader più importanti del mondo dalla rivista Fortune, ha preso la parola per esternare 'il malessere - queste le sue parole - che mi ...

Antonella Clerici ha un nuovo cane/ Ecco Argo - ma lei dice : "Non sostituisce Oliver" : Antonella Clerici e Vittorio Garrone in spiaggia con la piccola Maelle ed Argo, il cane che lei ha regalato al suo compagno, ma precisa: "Non sostituirà Oliver, lui c'è sempre!".(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 16:42:00 GMT)