Ocse | patrimoniale in Italia per combattere le disuguaglianze La soluzione per ridurre i

Ocse : 'Troppe disuguaglianze - in Italia serve la patrimoniale' : Lo scrive l'Organizzazione internazionale nel suo rapporto, sottolineando come 'dopo la crisi, la concentrazione di ricchezza verso l'alto è diventata più evidente' -

Ocse - patrimoniale contro disuguaglianza : 13.41 L'Italia è uno dei Paesi dove,dopo la crisi economica dell'ultimo decennio, la disuguaglianza sociale è aumentata e dove la concentrazione di ricchezza verso l'alto è diventata più evidente. Lo scrive l'Ocse nel rapporto 'The Role and Design of net wealth taxes' pubblito oggi.Nello studio, l'organizzazione spiega quindi che uno dei modi per ridurre più velocemente i divari di ricchezza è la tassa patrimoniale. L'Ocse esamina l'utilizzo ...