Nuovo governo | al via il secondo giro di consultazioni L' ipotesi del preincarico a Di

Arriva la proroga di sei mesi - Alitalia aspetta il Nuovo governo : Su Alitalia 'prima vediamo i conti e poi decidiamo il destino', ha detto Luigi Di Maio, a Porta a Porta osservando che 'non sono ancora noti i conti 2016' e contestando la 'troppa continuità' con gli ...

FINANZA E GOVERNO/ Nuovo Def - istruzioni su come far tacere la Ue : Entro fine mese il Def va inviato all'Europa, che però non può metterci fretta. Puntando su una spending review seria ed evitando politiche recessive.

I NUMERI/ Il rebus del costo del lavoro per il Nuovo Governo : Eurostat ha diffuso i dati relativi al costo orario medio di lavoro nell'Ue e nell'Eurozona. NUMERI che pongono una sfida al Governo che verrà. GIANCAMILLO PALMERINI(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 06:07:00 GMT)lavoro E POLITICA/ Lo scontro che rischia di far aumentare la disoccupazione, di M. FerliniRIFORMA PENSIONI/ I NUMERI sull'anticipo in Italia e negli altri paesi europei, di G. Cazzola

Alitalia - la vendita slitta : si aspetta il Nuovo governo. Passi avanti di Lufthansa : Sarà il nuovo Governo a vendere l'Alitalia. Sul tavolo ci sono tre offerte che confermano e rafforzano l'interesse per Alitalia, di cui una, che sembrerebbe essere quella di Lufthansa, con 'Passi ...

Terremoto - l’appello dei sindaci del cratere : “Nuovo governo cambi procedure per la ricostruzione o spariremo” : “Speriamo si formi un nuovo governo il primo possibile e che si rimetta mano alle procedure di ricostruzione perché siamo ancora fermi e le nostre terre si stanno spopolando. Di questo passo non esisteremo più”. È l’appello lanciato dai sindaci di Accumoli, Stefano Petrucci di Arquata del Tronto Aleandro Petrucci e quello di Rieti, Daniele Sinibaldi, comuni interessati dal Terremoto del 24 agosto del 2016 L'articolo Terremoto, ...

Alitalia - tre offerte di acquisto. Ma serve anche un Nuovo Governo : La partita per dare un futuro ad Alitalia continua ad essere complicata. Il destino della compagnia aerea infatti è legato anche alla formazione di un nuovo Governo in tempi celeri. Finché non ce ne sarà uno, sarà dura arrivare a vedere una schiarita sotto il cielo di Fiumicino. La procedura di vendita avrebbe come scadenza il prossimo 30 aprile, ma il Governo uscente non se ne può occupare e così con ogni probabilità dovrà spostare i termini a ...

Governo - Nuovo giro di Consultazioni al Quirinale giovedì e venerdì : Il Quirinale ha convocato il secondo giro di Consultazioni per giovedì e venerdì prossimi. In questa circostanza partirà con i partiti e chiuderà con le alte cariche istituzionali. giovedì chiuderanno ...

Governo - Nuovo giro di Consultazioni al Quirinale giovedì e venerdì : Il Quirinale ha convocato il secondo giro di Consultazioni per giovedì e venerdì prossimi. In questa circostanza partirà con i partiti e chiuderà con le alte cariche...

Sondaggi Politici/ Nuovo governo o Elezioni? M5s al 35% - Salvini al 20% - in crisi Berlusconi e il Pd : Sondaggi Elettorali Politici: Nuovo Governo o Elezioni? I partiti si preparano: M5s al 35%, Salvini al 20%, crollo Pd e Berlusconi. Provvedimenti da adottare? Vitalizi, Flat tax e..(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 11:04:00 GMT)

Fico : i gruppi parlamentari dialoghino per fare un Nuovo governo : Roma, 9 apr. , askanews, 'I gruppi parlamentari devono dialogare fino in fondo per cercare di risolvere i temi che affliggono il Paese: lotta a povertà, alla corruzione o annullare gli incidenti sul ...

Fico : i gruppi parlamentari dialoghino per fare un Nuovo governo : Roma, 9 apr. , askanews, - "I gruppi parlamentari devono dialogare fino in fondo per cercare di risolvere i temi che affliggono il Paese: lotta a povertà, alla corruzione o annullare gli incidenti sul ...

Nuovo governo : Mattarella dice no a voto subito - esecutivo entro il Consiglio Ue di giugno : Nuovo governo: il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, vuole la formazione di un esecutivo prima del Consiglio Ue in programma a giugno prossimo. Non si può tornare al voto subito, è questo il diktat del Colle dopo il primo giro di consultazioni andato sostanzialmente a vuoto. L’impressione è che nemmeno la seconda tornata, però, riesca a sintetizzare un quadro politico che risulta essere assai frastagliato. Il Capo dello Stato ...

Nuovo governo : Mattarella dice no a voto subito - esecutivo entro giugno : Nuovo governo: il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, vuole la formazione di un esecutivo prima del Consiglio Ue in programma a giugno prossimo. Non si può tornare al voto subito, è questo il diktat del Colle dopo il primo giro di consultazioni andato sostanzialmente a vuoto. L’impressione è che nemmeno la seconda tornata, però, riesca a sintetizzare un quadro politico che risulta essere assai frastagliato. Il Capo dello Stato ...

Nuovo governo - Salvini : 'Chiederò un incontro a Di Maio' - : Secondo il leader della Lega l'unico dialogo possibile è quello tra il centrodestra e il M5s, a patto che i pentastellati smettano di porre veti e di "mettersi al centro del mondo". Fico: "I partiti ...