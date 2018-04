Nuoto | Margherita Panziera strepitosa | RECORD ITALIANO sui 50 metri dorso | prima azzurra

oasport

: Nuoto, Margherita Panziera diventa la prima donna italiana sotto il minuto nei 100 dorso! - SwimmerShopit : Nuoto, Margherita Panziera diventa la prima donna italiana sotto il minuto nei 100 dorso! - OA_Sport : #nuoto Margherita Panziera strepitosa: RECORD ITALIANO sui 50m dorso, prima azzurra sotto il minuto! -

(Di giovedì 12 aprile 2018)balza agli onori della cronaca della terza giornata di gare ai Campionati Italiani Assoluti di. La 22enne ha infatti realizzato ilsui 50durante lafrazione della staffetta 4x100m mista poi vinta dalla sua Fiamme Oro: la veneta è diventata lacapace di abbattere il fatidico muro del minuto, il suo perentorio 59.96 batte di due decimi abbondanti il tempo siglato da Elena Gemo al Settecolli 2015 (1:00.22).ha piazzato così il dodicesimo tempo mondiale stagionale (il terzo a livello europeo): un risultato di assoluto prestigio che testimonia l’ottimo stato di forma di un’atleta capace di migliorare il tempo dell’anno scorso di addirittura sei decimi e che lascia ben sperare anche in vista dei 200, specialità in cui ha vinto la medaglia di bronzo agli ultimi Europei in vasca ...