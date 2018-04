Nuoto | Ilaria Cusinato indemoniata sui 200 misti | a un centesimo dal record italiano di

oasport

(Di giovedì 12 aprile 2018)ha incendiato lo Stadio deldi Riccione dove si stanno disputando i Campionati Italiani Assoluti. La veneta si è scatenata sui 200 metrie ha riscritto un pezzo della storia italiana in questa specialità: ha nuotato un incredibile 2:11.26, spingendosi a un solodal mitologiconazionale di Alessia Filippi (datato 29 maggio 2009, in piena epoca costumone) e realizzando così il miglior tempo in tessuto per un’atleta italiana. Una prestazione letteralmente sbalorditiva per la 18enne che sta continuando una crescita dirompente e che conferma di essere uno dei prospetti più interessanti del nostro movimento come dimostra la medaglia di bronzo vinta su questa distanza agli Europei in vasca corta dello scorso dicembre. L’allieva di Stefano Morini ha confezionato quattro vasche di assoluto rilievo internazionale (undicesimo tempo mondiale ...