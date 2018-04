Nuoto | Federica Pellegrini vince i 100 sl agli Assoluti | “Non mi spiego un tempo così

LIVE Nuoto - Campionati Italiani 2018 in DIRETTA : risultati giovedì 11 aprile. Super Paltrinieri negli 800 sl! Cusinato impressiona nei 200 misti - Federica Pellegrini a segno nei 100 sl : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare degli Assoluti di Nuoto a Riccione. Fuochi d’artificio in vasca, entrano in scena le grandi stelle: Federica Pellegrini nei 100 stile libero donne e Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero uomini vorranno porre il loro sigillo e le aspettative da parte degli appassionati sono molte. Non solo loro però i protagonisti attesi. Nel club dei “Saranno Famosi” ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : batterie 12 aprile. Federica Pellegrini miglior tempo in scioltezza nei 100 sl - Dotto il migliore della gara regina : Terza giornata di batterie negli Assoluti 2018 di Nuoto a Riccione con risultati degni di analisi. Andiamo a raccontarvi quanto avvenuto nella vasca romagnola. 200 misti donne Una replica di quanto già visto nei 400 misti? Probabilmente sì. Ilaria Cusinato (2’15″65) e Carlotta Toni 2’16″26) sono in vetta all’ordine dei tempi di questa specialità. Una gestione d’autorità quella dell’allieva di Stefano ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : Gregorio Paltrinieri e Federica Pellegrini tocca a voi! Quadarella - Cusinato e Ceccon affamati di successo : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA TERZA GIORNATA DEGLI ASSOLUTI DI Nuoto Terza giornata di gare degli Assoluti 2018 di Nuoto a Riccione e fuochi d’artificio in acqua: Gregorio Paltrinieri e Federica Pellegrini entrano in scena negli 800 stile libero uomini e nei 100 stile libero donne. Con Gabriele Detti fuori causa per il riacutizzarsi del dolore alla spalla, è sul loro groppone il peso della notorietà in questi Campionati Italiani. ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : Scozzoli - Sabbioni e Bianchi a voi! Chi raccoglierà l’eredità di Federica Pellegrini nei 200 sl? : Seconda giornata di gare nello Stadio del Nuoto di Riccione degli Assoluti 2018. La piscina romagnola si prepara per ospitare altre gare interessanti ed i cronometri potrebbero essere roventi come nella giornata appena trascorsa. Partiamo dei 100 rana uomini. Assente Nicolò Martinenghi per infortunio, il palcoscenico dovrebbe essere tutto per lui, Fabio Scozzoli. L’atleta nativo di Lugo è reduce da una rassegna continentale in vasca corta ...

Nuoto - Assoluti Riccione 2018 : Federica Pellegrini - Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri i diamanti azzurri : Domani si comincia! Dal 10 al 14 aprile lo Stadio del Nuoto di Riccione sarà teatro di sfide importanti per il movimento natatorio italiano. C’è un pass continentale da conquistare, guardando a ciò che avverrà a Glasgow (3-9 agosto). Pertanto, la rassegna nazionale sarà da osservare con attenzione e le stelle saranno sempre le solite: Federica Pellegrini, Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri. Un anno particolare, questo 2018, per la ...

Nuoto - Federica Pellegrini : “Sono contenta di gareggiare nella velocità. Futuro nei 200 sl? Se avrò voglia e…” : Federica Pellegrini, i 200 stile libero ed il Futuro in vasca. Questi i temi sviscerati nella lunga ed interessante intervista concessa dalla campionessa di Spinea al Corriere dello Sport. L’azzurra, prossima ad affrontare gli Assoluti di Riccione (10-14 aprile), con la solita schiettezza, ha affrontato gli aspetti relativi all’attualità. “Da velocista come ci si sente? Come un’italiana in un Paese straniero. Molte cose ...

