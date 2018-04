Nuoto | Campionati Italiani 2018 | Gregorio Paltrinieri e Federica Pellegrini tocca a voi!

LIVE Nuoto - Campionati Italiani 2018 in DIRETTA : risultati giovedì 11 aprile. Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri per i fuochi d’artificio : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare degli Assoluti di Nuoto a Riccione. fuochi d’artificio in vasca, entrano in scena le grandi stelle: Federica Pellegrini nei 100 stile libero donne e Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero uomini vorranno porre il loro sigillo e le aspettative da parte degli appassionati sono molte. Non solo loro però i protagonisti attesi. Nel club dei “Saranno Famosi” ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : giovedì 12 aprile. Programma - orari e tv : Terza giornata di gare allo Stadio del Nuoto di Riccione per gli Assoluti 2018. Un day-3 interessante con le stelle Gregorio Paltrinieri e Federica Pellegrini in acqua per gli 800 stile libero ed i 100 stile libero. Greg, terzo nelle otto vasche, va a caccia di risposte in una specialità più nelle sue corde. Lo stesso dicasi per Federica che si esibirà nella specialità su cui si è maggiormente dedicata in stagione. Non solo questo. Da osservare ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018. IL PAGELLONE. Scozzoli e Ceccon : due generazioni per fare grande l’Italia : SILVIA SCALIA 7: Dopo una stagione da dimenticare torna in azzurro con una doppia prestazione molto convincente nei 50 (in batteria fa segnare il secondo tempo italiano all time) che lascia intravedere un ritorno sui livelli raggiunti due anni fa. FEDERICA PELLEGRINI 7: Sperimenta e sfiora il podio in una gara per lei piuttosto sconosciuta come i 50 dorso. La forma c’è ANDREA VERGANI 7.5: Concede il bis confermando una condizione ...

VIDEO Nuoto - Campionati Italiani 2018 : il film della seconda giornata. Scozzoli : “Posso ancora fare meglio!”; Ceccon : “Voglio confermarmi nei 200 misti” : Eccovi tutte le impressioni a caldo dei protagonisti della prima giornata degli Assoluti di Riccione 2018: emozioni condensate in poche parole ma significative. Guardiamole insieme nel nostro film del day-2. SILVIA SCALIA Riferimento nei 50 dorso femminili, la dorsista nostrana è visibilmente soddisfatta della vittoria nell’unica vasca (pass continentale conquistato) confessando, ai nostri microfoni, di aver preparato i 100 metri. Ne ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : le finali dell’11 aprile. Fabio Scozzoli e Thomas Ceccon superbi! Bianchi-Di Liddo in coppia a Glasgow! : Seconda giornata di finali per gli Assoluti di Nuoto 2018 a Riccione. Andiamo a illustrarvi i riscontri di questo day-2 nella vasca romagnola. 100 rana uomini 59″33, terzo tempo dell’anno e personale per Fabio Scozzoli. Una prestazione sontuosa (passaggio ai 50 metri di 27″33) per il campione di Lugo che, dopo l’oro e l’argento nei 50/100 rana agli Europei in vasca corta, conquista anche questo titolo con un ...

LIVE Nuoto - Campionati Italiani 2018 in DIRETTA. Seconda giornata 11 aprile. super Scozzoli e Ceccon! Bianchi e Di Liddo a Glasgow : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Seconda giornata di gare dei Campionati Italiani di Nuoto 2018. Un day-2 a Riccione ricco di gare che attrarrà l’attenzione degli appassionati presenti sugli spalti della struttura riccionese e, nel contempo, potrebbe regalare dei riscontri interessante agli addetti ai lavori. Le gare di cartello saranno i 100 rana maschili con la presenza di Fabio Scozzoli, plurimedagliato a Copenhagen ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : batterie 11 aprile. Thomas Ceccon sorprende tutti nei 100 dorso - bene Fabio Scozzoli ed Ilaria Bianchi : Seconda giornata di batterie agli Assoluti di Nuoto a Riccione 2018. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto in vasca nella mattinata romagnola. 50 dorso donne Quando Federica Pellegrini gareggia non lo fa mai per caso. In acqua, quest’oggi, in uno stile per lei inconsueto (fino ad un certo punto), la veneta ha ottenuto il secondo tempo delle batterie in 28″53, nella graduatoria capeggiata da Silvia Scalia (28″24). Sarà una sfida ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : Scozzoli - Sabbioni e Bianchi a voi! Chi raccoglierà l’eredità di Federica Pellegrini nei 200 sl? : Seconda giornata di gare nello Stadio del Nuoto di Riccione degli Assoluti 2018. La piscina romagnola si prepara per ospitare altre gare interessanti ed i cronometri potrebbero essere roventi come nella giornata appena trascorsa. Partiamo dei 100 rana uomini. Assente Nicolò Martinenghi per infortunio, il palcoscenico dovrebbe essere tutto per lui, Fabio Scozzoli. L’atleta nativo di Lugo è reduce da una rassegna continentale in vasca corta ...

