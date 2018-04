Nuoto | Campionati Italiani 2018 Alessandro Miressi e un fisico bestiale Un 100 sl da

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : finali 12 aprile. Paltrinieri e Quagliarella top al mondo - Federica Pellegrini insoddisfatta e Panziera da ... : Per la cronaca, la vittoria è andata alle citate Fiamme Oro , 4'02 12, a precedere l'Aniene A , 4'05 68, e le Fiamme Gialle 4'06 09. CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Nuoto giandomenico.

Nuoto - Campionati Italiani 2018. IL PAGELLONE – Paltrinieri e Panziera da urlo. Pellegrini non decolla : GREGORIO Paltrinieri 8: E’ il vero esordio italiano dopo l’avventura australiana per il campione emiliano che stravince e convince, facendo segnare il miglior tempo mondiale stagionale. Greg è tornato dopo la parentesi non particolarmente positiva di Copenhagen e ora si attende con ansia il 1500 stile. DOMENICO ACERENZA 5.5: Dopo un 400 da urlo non riesce a ripetersi ad alti livelli sulla distanza doppia. La “cura Morini” ...

VIDEO Nuoto - Campionati Italiani 2018 : il film della terza giornata. Federica Pellegrini : “Un tempo che non ha senso”; Paltrinieri : “Volevo testarmi” : Eccovi tutte le impressioni a caldo dei protagonisti della prima giornata degli Assoluti di Riccione 2018: emozioni condensate in poche parole ma significative. Guardiamole insieme nel nostro film del day-3 GREGORIO Paltrinieri (prima parte) Gli 800 stile libero, privi del suo amico/rivale Gabriel Detti, sono territorio di conquista del campione carpigiano che firma il miglior crono stagionale al mondo di 7’45?53. Una gara regolare, scandita sul ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : finali 12 aprile. Paltrinieri e Quagliarella top al mondo - Federica Pellegrini insoddisfatta e Panziera da record : Giornata ricca di emozioni nello Stadio del Nuoto di Riccione. Le finali del day-3 hanno regalato prestazioni di primissimo livello e val la pena raccontarle nel dettaglio. 800 stile libero uomini “Volevo testare la mia nuotata”. Queste le parole di Gregorio Paltrinieri che, quando si tratta di far fatica, è sempre lui. Gli 800 stile libero, privi del suo amico/rivale Gabriel Detti, sono territorio di conquista del campione ...

LIVE Nuoto - Campionati Italiani 2018 in DIRETTA : risultati giovedì 11 aprile. Super Paltrinieri e Quadarella! Cusinato impressiona nei 200 misti - Federica Pellegrini a segno nei 100 sl - Panziera RI in staffetta mista : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare degli Assoluti di Nuoto a Riccione. Fuochi d’artificio in vasca, entrano in scena le grandi stelle: Federica Pellegrini nei 100 stile libero donne e Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero uomini vorranno porre il loro sigillo e le aspettative da parte degli appassionati sono molte. Non solo loro però i protagonisti attesi. Nel club dei “Saranno Famosi” ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : batterie 12 aprile. Federica Pellegrini miglior tempo in scioltezza nei 100 sl - Dotto il migliore della gara regina : Terza giornata di batterie negli Assoluti 2018 di Nuoto a Riccione con risultati degni di analisi. Andiamo a raccontarvi quanto avvenuto nella vasca romagnola. 200 misti donne Una replica di quanto già visto nei 400 misti? Probabilmente sì. Ilaria Cusinato (2’15″65) e Carlotta Toni 2’16″26) sono in vetta all’ordine dei tempi di questa specialità. Una gestione d’autorità quella dell’allieva di Stefano ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : Gregorio Paltrinieri e Federica Pellegrini tocca a voi! Quadarella - Cusinato e Ceccon affamati di successo : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA TERZA GIORNATA DEGLI ASSOLUTI DI Nuoto Terza giornata di gare degli Assoluti 2018 di Nuoto a Riccione e fuochi d’artificio in acqua: Gregorio Paltrinieri e Federica Pellegrini entrano in scena negli 800 stile libero uomini e nei 100 stile libero donne. Con Gabriele Detti fuori causa per il riacutizzarsi del dolore alla spalla, è sul loro groppone il peso della notorietà in questi Campionati Italiani. ...

