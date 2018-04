Nuoto | Alessandro Miressi show agli Assoluti | battuto Luca Dotto con un super 48 36 sui

oasport

(Di giovedì 12 aprile 2018)vola letteralmente sull’acqua ai Campionati Italianidie sfodera uno strepitoso 48.36 sui 100 metri stile libero battendo il grande favorito(48.56)! Prova sbalorditiva per il 19enne che ha nuotato un clamoroso 24.78 nella vasca di ritorno e ha cosìato il grande veterano, anch’egli incredulo per la prestazione dell’avversario e prontamente complimentatosi con lui. Terza piazza per Ivano Vendrame (48.98). Si tratta della quarta prestazione italiana di tutti i tempi, il quinto crono mondiale stagionale:è entrato davvero in una nuova dimensione e conferma di essere un prospetto di assoluto interesse anche in ottica internazionale, un altro elemento da tenere in considerazione e su cui l’Italia può contare per fare la differenza nei massimi contesti. Il piemontese, alto addirittura 202 cm, si è ...