Norwegian Air Shuttle nel mirino di IAG

Norwegian Air ha attivato una rotta low cost fra Roma e San Francisco : La compagnia aerea Norwegian Air ha inaugurato una rotta low cost fra l'aeroporto di Roma Fiumicino e quello di Oakland, nei pressi di San Francisco . La tariffa base per il viaggio sarà di 179,90 euro, piuttosto bassa considerando il viaggio intercontinentale.

Norwegian Air - da Fiumicino a San Francisco a partire da 179 euro : inaugurato nuovo volo : Dopo aver attivato lo scorso mese di novembre i collegamenti dall'aeroporto di Fiumicino verso New York–Newark (7 giorni su 7) e Los Angeles (3 alla settimana), Norwegian, tra le migliori compagnie aeree low-cost lungo raggio al mondo e in europa e che dal 2007 ha scelto Roma Fiumicino, primo durante il 2017 nelle classifiche internazionali di Aci europa per i servizi di qualità offerti, come base operativa in Italia (lo scorso anno ...