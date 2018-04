“Non va a scuola” Elena Santarelli parla di Giacomo Il figlio della showgirl e del

caffeinamagazine

: RT @TeatroeCritica: ...Ho 27 anni in più, i ragazzi hanno qualche cellulare in più nelle loro tasche, ma quella fame di vita, di amore, di… - EffettoC : RT @TeatroeCritica: ...Ho 27 anni in più, i ragazzi hanno qualche cellulare in più nelle loro tasche, ma quella fame di vita, di amore, di… - simone_nebbia : RT @TeatroeCritica: ...Ho 27 anni in più, i ragazzi hanno qualche cellulare in più nelle loro tasche, ma quella fame di vita, di amore, di… - teatropocket : RT @TeatroeCritica: ...Ho 27 anni in più, i ragazzi hanno qualche cellulare in più nelle loro tasche, ma quella fame di vita, di amore, di… -

(Di giovedì 12 aprile 2018) Ne avevato a novembre 2017 e aveva sconvolto tutti:ha raccontatomalattia dele nessuno ha avuto parole per commentare quel fatto terribile. Ile del calciatore Bernardo Corradi ha solo 8 anni ma sta attraversando un momento molto particolare, una malattia seria contro la quale, però, da vero guerriero, sta combattendo a denti stretti. Il piccolo è ricoverato all’ospedale pediatrico Bambino Gesù dove lo stanno curando nel migliore die modi. “è forte e solare come sempre, più forte di me e mio marito, la sua forza è la nostra forza”, ha scrittosu Instagram. Questa notiziamalattia della sta logorando masi fa forza perché deve fare coraggio al piccolo. Ildiha un tumore, lo ha fatto sapere lain un commento su Instagram: ...